Schneider débute la séance en hausse, RBC plus optimiste sur le titre

Schneider Electric signe vendredi matin l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 après une note de RBC qui considère le spécialiste des technologies de l'électricité comme une entreprise de grande qualité idéalement placée sur un marché en plein boom des centres de données.

RBC, qui juge que la société affiche par ailleurs une excellente santé financière, a relevé ce matin son objectif de cours de 290 à 320 euros, tout en maintenant son opinion "surperformance".



Dans sa note, le broker canadien dit anticiper une poursuite de la solide dynamique commerciale du groupe industriel français au deuxième trimestre.



Un potentiel supérieur aux prévisions de marché



Le courtier souligne que l'équipementier électrique bénéficie de moteurs de croissance structurels et d'une forte exposition au marché en pleine expansion des datacenters. Selon RBC, cette trajectoire devrait générer un puissant effet de levier opérationnel et permettre à Schneider de dépasser ses objectifs financiers à moyen terme.



Pour le premier semestre, dont les résultats seront publiés le 30 juillet, le courtier anticipe une croissance organique de 10,4% assortie d'une marge d'Ebitda de 19,4%, des prévisions légèrement supérieures au consensus du marché. Pour mémoire, Schneider table sur une croissance organique de 7% à 10% cette année.



A la Bourse de Paris, l'action progressait de 0,7% au-delà de 277 euros, surperformant un CAC 40 en hausse de 0,2%, après avoir pris jusqu'à 1,3% dans les premiers échanges.