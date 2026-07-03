Schneider débute la séance en hausse, RBC plus optimiste sur le titre
Schneider Electric signe vendredi matin l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 après une note de RBC qui considère le spécialiste des technologies de l'électricité comme une entreprise de grande qualité idéalement placée sur un marché en plein boom des centres de données.
RBC, qui juge que la société affiche par ailleurs une excellente santé financière, a relevé ce matin son objectif de cours de 290 à 320 euros, tout en maintenant son opinion "surperformance".
Dans sa note, le broker canadien dit anticiper une poursuite de la solide dynamique commerciale du groupe industriel français au deuxième trimestre.
Un potentiel supérieur aux prévisions de marché
Le courtier souligne que l'équipementier électrique bénéficie de moteurs de croissance structurels et d'une forte exposition au marché en pleine expansion des datacenters. Selon RBC, cette trajectoire devrait générer un puissant effet de levier opérationnel et permettre à Schneider de dépasser ses objectifs financiers à moyen terme.
Pour le premier semestre, dont les résultats seront publiés le 30 juillet, le courtier anticipe une croissance organique de 10,4% assortie d'une marge d'Ebitda de 19,4%, des prévisions légèrement supérieures au consensus du marché. Pour mémoire, Schneider table sur une croissance organique de 7% à 10% cette année.
A la Bourse de Paris, l'action progressait de 0,7% au-delà de 277 euros, surperformant un CAC 40 en hausse de 0,2%, après avoir pris jusqu'à 1,3% dans les premiers échanges.
Schneider Electric SE mène la Transformation Numérique de la Gestion de l'Energie et des Automatismes dans le Résidentiel, les Bâtiments, les Centres de données, les Infrastructures et les Industries.
Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric SE est le leader incontesté de la gestion électrique - moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée, et des systèmes d'automatismes. La société fournit des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels.
L'écosystème qu'il a construit lui permet de collaborer sur sa plateforme ouverte avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs pour offrir à ses clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,6%), Europe occidentale (17,7%), Etats-Unis (34,4%), Amérique du Nord (4%), Chine (11,5%), Asie-Pacifique (14,6%) et autres (12,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.