Schneider Electric fait part du lancement par Marks & Spencer de RE :Spark, un programme de décarbonation de sa chaîne d'approvisionnement, développé en partenariat avec les services de conseil SE nouvellement lancés par le groupe français.
Cette initiative a été conçue pour accélérer l'adoption de l'électricité renouvelable dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, dans le cadre de la stratégie de M&S, qui vise à atteindre la neutralité carbone sur toute sa chaîne de valeur d'ici 2040.
Grâce au programme RE :Spark, le distributeur britannique va lancer un hub numérique offrant un portail centralisé pour le programme, et sensibiliser ses fournisseurs à l'électricité renouvelable au Vietnam, en Turquie, en Inde, en Chine et au Bangladesh.
Il va aussi fournir des services de conseil stratégique pour aider ses fournisseurs à évaluer et mettre en oeuvre des solutions d'énergie propre, et leur permettre d'agréger leur demande pour des accords d'achat d'électricité (PPA).
'Le programme se concentrera initialement sur les régions à fort impact au sein de la chaîne d'approvisionnement mode de M&S, avec des projets d'expansion au cours des 3 prochaines années', précise Schneider Electric.
Schneider Electric SE mène la Transformation Numérique de la Gestion de l'Energie et des Automatismes dans le Résidentiel, les Bâtiments, les Centres de données, les Infrastructures et les Industries.
Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric SE est le leader incontesté de la gestion électrique - moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée, et des systèmes d'automatismes. La société fournit des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels.
L'écosystème qu'il a construit lui permet de collaborer sur sa plateforme ouverte avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs pour offrir à ses clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,6%), Europe occidentale (18%), Etats-Unis (21,7%), Amérique du Nord (14,6%), Chine (12,2%), Asie-Pacifique (14,9%) et autres (13%).
