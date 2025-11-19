Schneider Electric accompagne M&S dans son programme RE : Spark

Schneider Electric fait part du lancement par Marks & Spencer de RE :Spark, un programme de décarbonation de sa chaîne d'approvisionnement, développé en partenariat avec les services de conseil SE nouvellement lancés par le groupe français.



Cette initiative a été conçue pour accélérer l'adoption de l'électricité renouvelable dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, dans le cadre de la stratégie de M&S, qui vise à atteindre la neutralité carbone sur toute sa chaîne de valeur d'ici 2040.



Grâce au programme RE :Spark, le distributeur britannique va lancer un hub numérique offrant un portail centralisé pour le programme, et sensibiliser ses fournisseurs à l'électricité renouvelable au Vietnam, en Turquie, en Inde, en Chine et au Bangladesh.



Il va aussi fournir des services de conseil stratégique pour aider ses fournisseurs à évaluer et mettre en oeuvre des solutions d'énergie propre, et leur permettre d'agréger leur demande pour des accords d'achat d'électricité (PPA).



'Le programme se concentrera initialement sur les régions à fort impact au sein de la chaîne d'approvisionnement mode de M&S, avec des projets d'expansion au cours des 3 prochaines années', précise Schneider Electric.