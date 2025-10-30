Schneider Electric affiche un chiffre d'affaires du 3e trimestre 2025 en croissance de 4,4% à 9,72 milliards d'euros en données publiées, mais en croissance organique de 9% avec des contributions de l'ensemble de ses zones géographiques.
'L'activité gestion de l'énergie (+10% en organique) porte la croissance, où la demande continue des centres de données stimule la performance, soutenue par les investissements dans les infrastructures de réseaux électriques', souligne son directeur général Olivier Blum.
'Nous sommes également très satisfaits de constater que l'activité automatismes industriels (+6% en organique) renoue avec la croissance, soutenue par la reprise des marchés des industries manufacturières ('discrete') et la performance d'AVEVA', poursuit-il.
Schneider Electric confirme son objectif 2025 d'une croissance organique de l'EBITA ajusté entre +10 et +15%, découlant notamment d'une croissance organique de son chiffre d'affaires entre +7 et +10% et impliquant une marge d'EBITA ajusté entre environ 18,7 et 19%.
Schneider Electric SE mène la Transformation Numérique de la Gestion de l'Energie et des Automatismes dans le Résidentiel, les Bâtiments, les Centres de données, les Infrastructures et les Industries.
Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric SE est le leader incontesté de la gestion électrique - moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée, et des systèmes d'automatismes. La société fournit des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels.
L'écosystème qu'il a construit lui permet de collaborer sur sa plateforme ouverte avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs pour offrir à ses clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,6%), Europe occidentale (18%), Etats-Unis (21,7%), Amérique du Nord (14,6%), Chine (12,2%), Asie-Pacifique (14,9%) et autres (13%).
