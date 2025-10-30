Schneider Electric affiche un chiffre d'affaires du 3e trimestre 2025 en croissance de 4,4% à 9,72 milliards d'euros en données publiées, mais en croissance organique de 9% avec des contributions de l'ensemble de ses zones géographiques.

'L'activité gestion de l'énergie (+10% en organique) porte la croissance, où la demande continue des centres de données stimule la performance, soutenue par les investissements dans les infrastructures de réseaux électriques', souligne son directeur général Olivier Blum.

'Nous sommes également très satisfaits de constater que l'activité automatismes industriels (+6% en organique) renoue avec la croissance, soutenue par la reprise des marchés des industries manufacturières ('discrete') et la performance d'AVEVA', poursuit-il.

Schneider Electric confirme son objectif 2025 d'une croissance organique de l'EBITA ajusté entre +10 et +15%, découlant notamment d'une croissance organique de son chiffre d'affaires entre +7 et +10% et impliquant une marge d'EBITA ajusté entre environ 18,7 et 19%.