Schneider Electric bien orienté suite à une moisson de contrats aux USA

L'action Schneider Electric signe l'une des meilleures performances de l'indice CAC 40 jeudi à la Bourse de Paris après que le spécialiste des équipements électriques basse et moyenne tension a décroché une moisson de contrats dans les centres de données et l'IA aux Etats-Unis.



Vers 11h30, le titre Schneider progresse de 1,8%, ce qui en fait la cinquième plus forte progression du CAC, qui avance de 0,9% au même moment, dans des volumes d'échanges particulièrement soutenus de de 240 000 pièces traitées, soit la deuxième valeur la plus traitée de l'indice derrière BNP Paribas.



Dans un communiqué publié dans la soirée d'hier à l'occasion de la tenue à Las Vegas de son 'Innovation Summit' pour l'Amérique du Nord, le groupe français indique avoir été choisi par Switch, un fournisseur de services 'cloud', dans le cadre d'un contrat représentant un chiffre d'affaires total de 1,9 milliard de dollars (environ 1,6 milliard d'euros).



Cet accord de capacité d'approvisionnement (SCA) comprend des modules électriques préfabriqués ainsi que le déploiement d'unités de refroidissement ('chillers'), explique Schneider, qui précise qu'il s'agit de son plus gros contrat jamais remporté dans le domaine.



Switch exploite actuellement cinq centres de données dits 'exascale', c'est-à-dire capables de traiter un milliard de milliards d'opérations par seconde, à Las Vegas, Tahoe Reno, Atlanta, Grand Rapids et Austin.



Ces véritables usines dédiées à l'IA, qui s'étendent sur des milliers d'hectares et affichent des capacités électriques de plusieurs gigawatts, nécessitent aussi des besoin de refroidissement considérables, de l'ordre de 2 MW par rack.



Toujours à l'occasion de son 'Innovation Summit' nord-américain, Schneider a annoncé hier soir que Digital Realty - lui aussi un opérateur de centres de données - avait signé un contrat de capacités d'un montant de 373 millions de dollars portant sur la fourniture d'onduleurs, d'appareillage basse tension et de modules préfabriqués, ce qui porte à plus de 2,2 milliards de dollars (1,9 milliard d'euros) le montant des contrats décrochés sur la seule journée d'hier.

