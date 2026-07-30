Au premier semestre, le spécialiste de la gestion de l'énergie et des automatismes a enregistré un Ebita ajusté record de 4,09 milliards d'euros, en hausse de 16,6% en données publiées et de 22,1% en organique. Sa marge d'Ebita ajusté s'est établie à 19,3%, en progression de 120 points de base sur un an en données organiques.
Le chiffre d'affaires a lui aussi atteint un niveau inédit, à 21,23 milliards d'euros, en croissance de 9,8% en données publiées et de 14% en organique. Le groupe a bénéficié d'une demande toujours soutenue pour ses solutions destinées aux centres de données, en particulier en Amérique du Nord et en Chine.
Le consensus compilé par Schneider Electric anticipait un Ebita ajusté de 3,82 milliards d'euros, une marge de 18,5% et un chiffre d'affaires de 20,66 milliards d'euros, assorti d'une croissance organique de 11%.
Fort de cette dynamique, le groupe a revu à la hausse l'ensemble de ses perspectives pour 2026. Schneider Electric vise désormais une croissance organique de 10% à 13 % de son chiffre d'affaires et de 14% à 19 % de son Ebita ajusté. Il relève également son objectif de marge d'Ebita ajusté, désormais attendue entre 19,4% et 19,7 %, contre une précédente fourchette de 19,1% à 19,4 %.
Les analystes applaudissent
Pour AlphaValue, Schneider Electric confirme la solidité de sa dynamique, y compris après le signal positif envoyé plus tôt cette semaine par les résultats d'ABB. Le cabinet estime que ces performances devraient conduire à des révisions à la hausse de quelques points de pourcentage des estimations du consensus. Ses propres prévisions, jusque-là légèrement inférieures aux résultats publiés, devraient également être relevées, ce qui pourrait se traduire par un relèvement de son objectif de cours. AlphaValue maintient Schneider Electric comme sa valeur préférée parmi les équipementiers électriques européens, mettant en avant son profil de croissance, la qualité de son exécution opérationnelle et un couple rendement/risque jugé particulièrement attractif.
Même tonalité chez RBC Capital Markets, qui conserve sa recommandation "surperformance". Selon le broker, le relèvement des objectifs annuels pourrait entraîner une révision à la hausse des estimations du consensus pouvant atteindre 5% si Schneider Electric atteint le haut de sa nouvelle fourchette de prévisions. Ce scénario lui paraît d'autant plus crédible que le consensus se situait déjà au sommet de l'ancienne guidance. Le bureau d'études ajoute que les nouveaux objectifs intègrent un ralentissement de la croissance au second semestre, ce qui les rend, selon lui, prudents plutôt qu'ambitieux.
Depuis le début de l'année, Schneider Electric avance de 16%.
Schneider Electric SE mène la Transformation Numérique de la Gestion de l'Energie et des Automatismes dans le Résidentiel, les Bâtiments, les Centres de données, les Infrastructures et les Industries.
Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric SE est le leader incontesté de la gestion électrique - moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée, et des systèmes d'automatismes. La société fournit des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels.
L'écosystème qu'il a construit lui permet de collaborer sur sa plateforme ouverte avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs pour offrir à ses clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,6%), Europe occidentale (17,7%), Etats-Unis (34,4%), Amérique du Nord (4%), Chine (11,5%), Asie-Pacifique (14,6%) et autres (12,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.