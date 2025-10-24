Schneider Electric annonce le renforcement de son engagement dans la transition vers des architectures d'alimentation 800 VCC, essentielles pour les nouveaux racks haute densité des centres de données de prochaine génération. En partenariat avec Nvidia, le groupe développe un 'side-car' 800 VDC capable d'alimenter des racks jusqu'à 1,2 MW, afin de soutenir les GPU Nvidia de nouvelle génération.
Cette solution convertit le courant alternatif en 800 VCC, offrant 'une efficacité énergétique élevée, des modules de conversion et de stockage intégrés, ainsi qu'une maintenance sûre', indique le communiqué de Schneider. Jim Simonelli, directeur technique des centres de données, souligne que cette évolution est 'naturelle à mesure que la densité de calcul augmente'.
Schneider Electric mise sur une approche systémique intégrant conversion, protection et mesure pour garantir sécurité, résilience et évolutivité des infrastructures. Son expertise en modélisation et tests réels assure la fiabilité des systèmes 800 VCC, soutenant ainsi la transition énergétique des centres de données d'IA.
Schneider Electric SE mène la Transformation Numérique de la Gestion de l'Energie et des Automatismes dans le Résidentiel, les Bâtiments, les Centres de données, les Infrastructures et les Industries.
Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric SE est le leader incontesté de la gestion électrique - moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée, et des systèmes d'automatismes. La société fournit des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels.
L'écosystème qu'il a construit lui permet de collaborer sur sa plateforme ouverte avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs pour offrir à ses clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,6%), Europe occidentale (18%), Etats-Unis (21,7%), Amérique du Nord (14,6%), Chine (12,2%), Asie-Pacifique (14,9%) et autres (13%).
