Schneider Electric en tête du CAC, Morgan Stanley optimiste sur les marges

Le titre Schneider Electric enregistre la plus forte hausse du CAC 40 lundi matin dans le sillage d'un relèvement de conseil de Morgan Stanley, qui dit envisager un point d'inflexion au niveau des marges de l'entreprise.



Dans une note de recherche, la banque américaine reconnaît que la progression des marges du spécialiste des équipements électriques s'est avérée plus lente que celle de ses concurrents cette année, mais juge que cette tendance pourrait s'inverser à partir de 2026-2027, grâce à plusieurs leviers qui seront présentés lors de la journée d'investisseurs du 11 décembre prochain.



Parmi ses catalyseurs, Morgan explique envisager des gains de productivité, une reprise des métiers les plus rentables, notamment dans le domaine du bâtiment, ainsi que la fin de la transition vers le modèle de souscription abonnement (SaaS), prévue pour 2027, qui devrait moins peser sur les marges.



La firme new-yorkaise dit ainsi anticiper une croissance du bénéfice par action (BPA) de 17 % en 2027, soit la plus forte du secteur, tirée par une croissance organique de 8% et une amélioration de la marge d'un point de pourcentage, voire une éventuelle reprise de ses rachats d'actions à horizon 2027.



A plus long terme, Schneider dispose d'une offre de très haut niveau sur le segment des matériels pour centres de données, avec une offre complète, y compris dans le refroidissement liquide, une technologie clé pour les centres de données, sans compte sa collaboration avec Nvidia qui constitue un autre avantage stratégique pour l'avenir, conclut l'établissement.



Les analystes de la banque américaine passent en conséquence à 'surpondérer' contre 'pondération en ligne' sur le titre, avec un objectif de cours relevé à 280 euros contre 240 euros précédemment.



L'action Schneider gagnait 2,2% vers 10h20, en tête du CAC 40, alors en baisse de 0,1%, ce qui porte à 7% ses gains depuis le début de l'année.

