Schneider Electric a annoncé jeudi l'inauguration aux côtés de son partenaire canadien Albesol d'une nouvelle installation ultramoderne ayant fait l'objet d'un investissement de 20 millions de dollars à Mississauga, dans la province de l'Ontario.

Ce site, qui doit permettre la création de 28 à 50 postes au cours de l'année à venir, sera spécialisé dans la fabrication et l'assemblage d'appareillage de moyenne tension destiné à la distribution d'électricité, mais aussi dans la production d'armoires électriques modulaires et de variateurs lourds pour processus industriels, indispensables à l'électrification des procédés.

En produisant ces équipements localement au Canada, Schneider Electric et Albesol disent vouloir garantir une livraison plus rapide de produits de haute qualité à leurs clients.

L'installation doit également proposer des services d'ingénierie, de tests et de mise en oeuvre de projets.