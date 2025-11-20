Schneider Electric a annoncé jeudi l'inauguration aux côtés de son partenaire canadien Albesol d'une nouvelle installation ultramoderne ayant fait l'objet d'un investissement de 20 millions de dollars à Mississauga, dans la province de l'Ontario.
Ce site, qui doit permettre la création de 28 à 50 postes au cours de l'année à venir, sera spécialisé dans la fabrication et l'assemblage d'appareillage de moyenne tension destiné à la distribution d'électricité, mais aussi dans la production d'armoires électriques modulaires et de variateurs lourds pour processus industriels, indispensables à l'électrification des procédés.
En produisant ces équipements localement au Canada, Schneider Electric et Albesol disent vouloir garantir une livraison plus rapide de produits de haute qualité à leurs clients.
L'installation doit également proposer des services d'ingénierie, de tests et de mise en oeuvre de projets.
Schneider Electric SE mène la Transformation Numérique de la Gestion de l'Energie et des Automatismes dans le Résidentiel, les Bâtiments, les Centres de données, les Infrastructures et les Industries.
Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric SE est le leader incontesté de la gestion électrique - moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée, et des systèmes d'automatismes. La société fournit des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels.
L'écosystème qu'il a construit lui permet de collaborer sur sa plateforme ouverte avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs pour offrir à ses clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,6%), Europe occidentale (18%), Etats-Unis (21,7%), Amérique du Nord (14,6%), Chine (12,2%), Asie-Pacifique (14,9%) et autres (13%).
