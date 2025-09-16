Schneider Electric annonce lancer une émission d'obligations senior non garanties à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANEs) à échéance 2033, par placement auprès d'investisseurs qualifiés, pour un montant nominal de 750 millions d'euros.
Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux du groupe, y compris le financement de l'acquisition précédemment annoncée des 35% restants du capital de Schneider Electric India Private Limited (SEIPL), portant sa participation à 100%.
Les OCEANEs auront une valeur nominale unitaire de 100 000 euros, seront convertibles et/ou échangeables en actions et porteront intérêt à un taux annuel fixe compris entre 1 et 1,50% payable semestriellement, et pour la première fois le 23 mars 2026.
Les modalités définitives des obligations seront déterminées au terme du processus de construction du livre d'ordres, devant intervenir plus tard ce jour, et leur règlement-livraison est prévu le 23 septembre prochain.
Publié le 16/09/2025 à 08:20
