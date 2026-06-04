Schneider Electric lance une émission d'OCEANEs

Schneider Electric annonce le lancement d'une émission d'obligations senior non garanties à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes (OCEANEs) à échéance 2034, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal de 800 MEUR.

Le produit net de l'émission sera affecté au financement du rachat des OCEANEs en circulation venant à échéance le 27 novembre 2030, émises par la société le 27 novembre 2023. Le solde du produit net, le cas échéant, sera utilisé pour financer les besoins généraux de l'entreprise.



"L'émission constitue un élément clé de la stratégie globale de financement de la société, lui permettant de refinancer les OCEANEs 2030 à des conditions plus attractives, notamment avec un prix de conversion plus élevé et un coupon plus faible", explique le groupe industriel.



Les obligations porteront intérêt à un taux annuel fixe compris entre 0,25% et 0,75%, payable semestriellement à terme échu les 30 septembre et 30 mars de chaque année (ou le jour ouvré suivant si l'une de ces dates n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 30 septembre 2026.



Les modalités définitives seront déterminées au terme du processus de construction du livre d'ordres, qui devrait intervenir plus tard dans la journée. Le règlement-livraison est prévu le 11 juin. La prime de conversion ou d'échange sera comprise entre 35% et 40% par rapport au cours de référence de l'action.



Le rachat des OCEANEs 2030 sera effectué dans le cadre d'une offre de rachat concomitante au moyen d'une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé, qui pourra être suivie d'un remboursement anticipé conformément à l'option de clean-up prévue dans les modalités des OCEANEs 2030.