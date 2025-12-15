Schneider Electric poursuit sa progression, Morgan Stanley rehausse sa cible

Schneider Electric figure au sein du palmarès des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 ce lundi à la Bourse de Paris, les analystes de Morgan Stanley ayant sensiblement relevé leur objectif de cours sur le titre après la tenue, jeudi dernier, d'une réunion d'investisseurs globalement bien accueillie par le marché.



Dans une note de recherche intitulée "la croissance est là, le reste suivra", la banque d'affaires américaine indique avoir rehaussé sa cible sur la valeur de 275 à 280 euros, tout en renouvelant sa recommandation "surpondérer".



"Schneider a livré un message positif lors de son CMD, ce qui soutient un potentiel modeste de révision à la hausse des prévisions du consensus pour les années à venir", indique la firme new-yorkaise dans son étude.



"Tout va maintenant dépendre de l'exécution, même si tous les leviers semblent en place pour soutenir une croissance du bénéfice par action (BPA) de 12% jusqu'à la fin de la décennie", ajoute Morgan Stanley, qui rappelle que l'action reste sa grande capitalisation préférée dans le secteur des équipements électriques.



Vers 12h00, le titre gagnait plus de 2,5%, tandis que le CAC 40 prenait autour de 1%.



Dans une note distincte également diffusée dans la matinée, les équipes de TPICAP Midcap évoquent, de leur côté, un groupe disposant d'un "positionnement unique" face aux grandes tendances structurelles actuelles.



"Schneider est positionné au coeur des mégatrends énergétiques et numériques à long terme: gestion de l'énergie (bâtiments intelligents, efficacité énergétique (bâtiments intelligents, efficacité énergétique, électrification), automatisation industrielle (digitalisation des chaînes de production) et data centers & infrastructures critiques (environ 25% du CA 2025), portés par la croissance exponentielle de la demande en capacité de calcul, cloud et edge computing", souligne Sarah Thirion, l'analyste en charge de la valeur.



A ce titre, Schneider a annoncé ce lundi que sa filiale américaine de refroidissement liquide pour l'infrastructure numérique Motivait avait lancé de deux nouvelles unités de distribution de liquide de refroidissement (CDU) conçues pour répondre aux besoins thermiques des charges de travail en calcul haute performance (HPC) et intelligence artificielle (IA).



Ces nouveaux modèles, baptisés MCDU-45 et MCDU-55, dont la production devrait monter en puissance début 2026, sont les premiers produits présentés depuis l'acquisition de Motivair par Schneider Electric en février 2025.







