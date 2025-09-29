Schneider Electric annonce le lancement d'une gamme complète de solutions de refroidissement liquide Motivair, destinées aux data centers hyperscale, de colocation et haute densité. Ce portefeuille intègre infrastructures physiques (unités de distribution de liquide, échangeurs, plaques froides...), logiciels et services, conçus pour répondre aux besoins thermiques croissants liés au calcul haute performance (HPC), à l'intelligence artificielle et aux charges de calcul accélérées.
La société met en avant une approche de bout en bout, capable de gérer des densités supérieures à 140 kW par rack et de viser des seuils au-delà de 1 MW.
Richard Whitmore, CEO de Motivair by Schneider Electric, souligne que la collaboration avec NVIDIA et d'autres fabricants de processeurs permet de réduire le time-to-market et d'accroître le retour sur investissement.
Les solutions couvrent des unités de 105 kW à 2,5 MW, déjà utilisées par 6 des 10 plus grands supercalculateurs mondiaux, et bénéficient de certifications NVIDIA. Schneider Electric appuie cette offre par une chaîne d'approvisionnement mondiale, des capacités de production renforcées aux États-Unis, en Italie et en Inde, et des tests rigoureux de performance.
Selon Andrew Bradner, Senior Vice President Cooling Business, 'l'IA rend le refroidissement liquide incontournable pour les data centers', positionnant Schneider Electric comme acteur clé sur ce marché stratégique.
Schneider Electric SE mène la Transformation Numérique de la Gestion de l'Energie et des Automatismes dans le Résidentiel, les Bâtiments, les Centres de données, les Infrastructures et les Industries.
Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric SE est le leader incontesté de la gestion électrique - moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée, et des systèmes d'automatismes. La société fournit des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels.
L'écosystème qu'il a construit lui permet de collaborer sur sa plateforme ouverte avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs pour offrir à ses clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,6%), Europe occidentale (18%), Etats-Unis (21,7%), Amérique du Nord (14,6%), Chine (12,2%), Asie-Pacifique (14,9%) et autres (13%).
