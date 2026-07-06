Schott Pharma en vive hausse grâce à Deutsche Bank

Schott Pharma s'emballe à la Bourse de Francfort (+8,49%, à 18,92 euros), principalement soutenu par un relèvement de recommandation de Deutsche Bank.

Dans une note, les analystes ont décidé de passer de neutre à acheter sur le titre de la société dédiée à la conception de solutions avancées de confinement et de systèmes d'administration de médicaments. De son côté, l'objectif de cours a été relevé de 16 à 22 euros.



DB pense qu'après un premier semestre ralenti par la baisse de la demande d'un client clé dans le domaine des seringues en verre, une accélération est à prévoir sur le troisième et le quatrième trimestre, accompagnée en plus d'une amélioration des marges.



Les analystes estiment ainsi que les objectifs annuels devraient être atteignables, au moins au point médian de la fourchette visée. A partir de 2027, Schott Pharma devrait renouer avec des performances en ligne avec ses objectifs de moyen terme, qui prévoient notamment une croissance organique des ventes de 6% à 8% et une expansion continue de la marge.