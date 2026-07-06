Schott Pharma en vive hausse grâce à Deutsche Bank
Schott Pharma s'emballe à la Bourse de Francfort (+8,49%, à 18,92 euros), principalement soutenu par un relèvement de recommandation de Deutsche Bank.
DB pense qu'après un premier semestre ralenti par la baisse de la demande d'un client clé dans le domaine des seringues en verre, une accélération est à prévoir sur le troisième et le quatrième trimestre, accompagnée en plus d'une amélioration des marges.
Les analystes estiment ainsi que les objectifs annuels devraient être atteignables, au moins au point médian de la fourchette visée. A partir de 2027, Schott Pharma devrait renouer avec des performances en ligne avec ses objectifs de moyen terme, qui prévoient notamment une croissance organique des ventes de 6% à 8% et une expansion continue de la marge.