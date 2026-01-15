Schroders flambe après le relèvement d'un objectif financier
Schroders (+7,95%, à 450,60) a dévoilé ses résultats annuels préliminaires et a d'ores et déjà indiqué que son bénéfice d'exploitation ajusté devrait être supérieur aux attentes du marché. Il devrait atteindre au minimum les 745 millions de livres sterling, contre 603,1 millions en 2024.
Le revenu net d'exploitation ajusté est attendu à au moins 2,580 milliards de livres sterling, soit une progression de 5,86% par rapport à l'exercice précédent. Le groupe a bénéficié d'une amélioration des commissions de gestion au quatrième trimestre grâce à une forte collecte. Il a aussi profité de commissions de performance et des intérêts portés plus élevés, ainsi que de rendements de marché positifs.
Les charges d'exploitation sont quant à elles attendues globalement stables par rapport à l'année précédent où elles s'étaient élevées à 1,834 milliard de livres sterling, reflétant une bonne discipline de coûts et une accélération des objectifs de transformation. Le spécialiste britannique de la gestion d'actifs a confirmé son objectif de transformation de 150 millions de livres sterling d'économies nettes annualisées d'ici fin 2027.
Pour Jefferies, Schroders a publié ce communiqué exceptionnel car le groupe prévoit de surperformer significativement au niveau de son bénéfice d'exploitation ajusté. Les analystes sont pour l'instant à Conserver sur le titre, en visant 420 pence.
Du côté de Panmure Liberum, cette mise à jour imprévue reflète des progrès évidents et le marché s'est montré jusqu'ici réticent à accepter des changements. La valorisation du titre n'a certainement pas anticipé la rapidité avec laquelle la nouvelle direction a obtenu des résultats détaillent les analystes, qui estiment, en outre, que les actions sont bien trop bon marché. Leur recommandation est à l'achat, avec une cible de 475 pence.
Schroders plc est une société de gestion d'investissements basée au Royaume-Uni. Elle propose des services de gestion active d'actifs, de conseil et de gestion de patrimoine aux particuliers, aux family offices et aux organisations caritatives. Elle opère à travers deux segments : Gestion d'actifs et Gestion de patrimoine. Le secteur de la gestion d'actifs comprend principalement la gestion d'investissements, y compris les services de conseil en matière d'actions, de titres à revenu fixe, de multi-actifs, d'actifs privés et de produits alternatifs. Le secteur de la gestion de patrimoine comprend principalement la gestion des investissements, la planification du patrimoine et le conseil financier, les services de plateforme et les services bancaires. Ses clients sont des particuliers qui investissent directement et ceux qui investissent par l'intermédiaire d'entreprises ou de conseillers financiers. La société répond également aux besoins d'investissement d'institutions telles que les compagnies d'assurance, les fonds de pension, les organisations caritatives, les fonds souverains et les plateformes de fonds. Elle est présente dans 38 pays d'Europe, d'Amérique, d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.