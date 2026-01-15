Schroders flambe après le relèvement d'un objectif financier

Schroders (+7,95%, à 450,60) a dévoilé ses résultats annuels préliminaires et a d'ores et déjà indiqué que son bénéfice d'exploitation ajusté devrait être supérieur aux attentes du marché. Il devrait atteindre au minimum les 745 millions de livres sterling, contre 603,1 millions en 2024.

Le revenu net d'exploitation ajusté est attendu à au moins 2,580 milliards de livres sterling, soit une progression de 5,86% par rapport à l'exercice précédent. Le groupe a bénéficié d'une amélioration des commissions de gestion au quatrième trimestre grâce à une forte collecte. Il a aussi profité de commissions de performance et des intérêts portés plus élevés, ainsi que de rendements de marché positifs.



Les charges d'exploitation sont quant à elles attendues globalement stables par rapport à l'année précédent où elles s'étaient élevées à 1,834 milliard de livres sterling, reflétant une bonne discipline de coûts et une accélération des objectifs de transformation. Le spécialiste britannique de la gestion d'actifs a confirmé son objectif de transformation de 150 millions de livres sterling d'économies nettes annualisées d'ici fin 2027.



Pour Jefferies, Schroders a publié ce communiqué exceptionnel car le groupe prévoit de surperformer significativement au niveau de son bénéfice d'exploitation ajusté. Les analystes sont pour l'instant à Conserver sur le titre, en visant 420 pence.



Du côté de Panmure Liberum, cette mise à jour imprévue reflète des progrès évidents et le marché s'est montré jusqu'ici réticent à accepter des changements. La valorisation du titre n'a certainement pas anticipé la rapidité avec laquelle la nouvelle direction a obtenu des résultats détaillent les analystes, qui estiment, en outre, que les actions sont bien trop bon marché. Leur recommandation est à l'achat, avec une cible de 475 pence.