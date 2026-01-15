Le revenu net d'exploitation ajusté est attendu à au moins 2,580 milliards de livres sterling, soit une progression de 5,86% par rapport à l'exercice précédent. Le groupe a bénéficié d'une amélioration des commissions de gestion au quatrième trimestre grâce à une forte collecte. Il a aussi profité de commissions de performance et des intérêts portés plus élevés, ainsi que de rendements de marché positifs.

Les charges d'exploitation sont quant à elles attendues globalement stables par rapport à l'année précédent où elles s'étaient élevées à 1,834 milliard de livres sterling, reflétant une bonne discipline de coûts et une accélération des objectifs de transformation. Le spécialiste britannique de la gestion d'actifs a confirmé son objectif de transformation de 150 millions de livres sterling d'économies nettes annualisées d'ici fin 2027.

Pour Jefferies, Schroders a publié ce communiqué exceptionnel car le groupe prévoit de surperformer significativement au niveau de son bénéfice d'exploitation ajusté. Les analystes sont pour l'instant à Conserver sur le titre, en visant 420 pence.

Du côté de Panmure Liberum, cette mise à jour imprévue reflète des progrès évidents et le marché s'est montré jusqu'ici réticent à accepter des changements. La valorisation du titre n'a certainement pas anticipé la rapidité avec laquelle la nouvelle direction a obtenu des résultats détaillent les analystes, qui estiment, en outre, que les actions sont bien trop bon marché. Leur recommandation est à l'achat, avec une cible de 475 pence.