Scor a placé pour 500 MEUR d'obligations subordonnées
Scor annonce le placement avec succès auprès d'investisseurs institutionnels de 500 MEUR d'obligations subordonnées portant intérêt à taux fixe puis variable, venant à échéance le 5 juin 2056 et éligibles à la constitution de capital réglementaire de niveau 2 (Tier 2) au sens de Solvabilité II.
Le taux d'intérêt fixe initial de 4,510% par an sera payable annuellement à terme échu jusqu'au 5 juin 2036 (inclus). À compter de cette date, les obligations porteront intérêt à taux variable (EURIBOR 3 mois + marge), payable trimestriellement.
Le produit net sera utilisé pour les besoins généraux du réassureur, dont le financement de l'offre de rachat concomitante des obligations subordonnées d'un montant nominal total de 250 MEUR venant à échéance le 5 juin 2047 et d'un montant nominal de 500 MEUR venant à échéance le 27 mai 2048.
Le règlement-livraison des obligations est prévu le 5 juin 2026. Une demande d'admission des obligations à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg sera effectuée. Elles sont notées "A3" par Moody's France SAS.
Scor SE est le 1er réassureur français. Les primes émises brutes par activité se répartissent comme suit :
- réassurances vie et santé (52,5%) ;
- réassurance non vie (47,5%) : réassurances dommages (couverture des dommages aux biens industriels et commerciaux, aux véhicules, aux navires, aux marchandises stockées ou transportées, couverture des pertes causées par des incendies, et couverture de responsabilité civile) et de spécialités (couverture des risques dans les domaines de l'agriculture, de l'aviation, de la construction et de crédit-caution).
La répartition géographique des primes émises est la suivante : France (15,2%), Europe (46%), Extrême Orient (21,7%), Amérique du Nord (6,5%), Amérique du Sud (2,4%), Afrique (0,5%) et autres (7,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.