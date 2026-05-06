Scor dévoile un résultat net en hausse de 12,8% à 225 MEUR pour les 3 premiers mois de 2026, porté par toutes les lignes de métier (220 MEUR en données ajustées, soit hors impact de la variation de la juste valeur de l'option sur les actions propres de Scor).
Le rendement des capitaux propres (ROE) s'est amélioré de 3 points en rythme annuel pour s'établir à 21,7% (21,1% en ajusté) et la valeur économique du groupe, à 51 EUR par action, a augmenté de 7,4%, "à hypothèses économiques constantes", par rapport à fin 2025.
Sur le plan opérationnel, le groupe de réassurance revendique un ratio combiné P&C (dommages) en amélioration de 4,8 points à 80,2%, "reflet d'une faible sinistralité en catastrophes naturelles et de la poursuite de l'accroissement de la prudence".
"Les performances de l'activité P&C demeurent excellentes, permettant la constitution de prudence supplémentaire ainsi qu'une provision IBNR (sinistres survenus non déclarés) de précaution en lien avec le conflit au Moyen-Orient", souligne le directeur général Thierry Léger.
Scor fait aussi état d'un résultat des activités d'assurance L&H (vie et santé) en repli de 9,3% à 107 MEUR, avec un écart d'expérience en ligne avec les attentes, ainsi que d'un taux de rendement courant des investissements de 3,6%, avec des taux de réinvestissement attractifs.
"Le ratio de solvabilité du groupe progresse de 5 points pour atteindre 220%, porté par une forte génération nette de capital opérationnel", ajoute Thierry Léger, qui se dit "confiant dans la capacité de Scor à atteindre ses objectifs 2026".
Mr. Thierry Léger is a Chief Executive Officer & Director at SCOR SE, a Chairman at iptiQ Life SA and a Partner at Horus Partners Wealth Management Group SA. He is on the Board of Directors at SCOR SE and Finvex Group SA. Mr. Léger was previously employed as a Non-Executive Director by ReAssure Group Plc, a Chief Underwriting Officer by Swiss Re AG, and a Chairman-Supervisory Board by Elips Life AG, Vaduz, Zweigniederlassung Deutschland. He received his graduate degree from Swiss Federal Institute of Technology and an MBA from the University of St. Gallen.
Scor SE est le 1er réassureur français. Les primes émises brutes par activité se répartissent comme suit :
- réassurances vie et santé (52,5%) ;
- réassurance non vie (47,5%) : réassurances dommages (couverture des dommages aux biens industriels et commerciaux, aux véhicules, aux navires, aux marchandises stockées ou transportées, couverture des pertes causées par des incendies, et couverture de responsabilité civile) et de spécialités (couverture des risques dans les domaines de l'agriculture, de l'aviation, de la construction et de crédit-caution).
La répartition géographique des primes émises est la suivante : France (15,2%), Europe (46%), Extrême Orient (21,7%), Amérique du Nord (6,5%), Amérique du Sud (2,4%), Afrique (0,5%) et autres (7,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.