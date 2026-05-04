BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 28 avril, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Scor, à la suite d'une diminution du nombre d'actions Scor détenues à titre de collatéral.

Le géant américain de la gestion d'actifs précise détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 8 930 705 actions Scor représentant autant de droits de vote, soit 4,98% du capital et des droits de vote de cette société de réassurance.