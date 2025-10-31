Scor publie un résultat net de 217 millions d'euros (211 MEUR hors impact de la variation de la juste valeur de l'option sur les actions propres) au titre du 3e 2025, à comparer à une perte de 117 MEUR essuyée un an auparavant.
Le réassureur explique que cette amélioration a été portée par toutes les lignes de métier, mentionnant ainsi un ratio combiné en P&C de 80,9%, avec une faible activité des catastrophes naturelles et la poursuite de l'accroissement de la prudence.
Il pointe aussi un résultat en assurance L&H de 98 MEUR, 'avec un écart d'expérience depuis le début de l'année en adéquation avec les prévisions', et un rendement courant des investissements de 3,5%, 'avec des taux de réinvestissement toujours attractifs'.
'Dans la perspective des renouvellements du 1er janvier, Scor continuera de tirer parti de sa franchise de premier plan et de remplir ses objectifs de Forward 2026 de manière disciplinée', affirme son directeur général Thierry Léger.
Thierry Léger is the founder of Horus Partners Wealth Management Group SA. Current jobs include Chairman at iptiQ Life SA and Director at Finvex Group SA since 2016. Former jobs include Chief Executive Officer & Director at SCOR SE from 2023 to 2025, Chairman-Supervisory Board at Elips Life AG, Non-Executive Director at ReAssure Group Plc, and Chief Underwriting Officer at Swiss Re AG from 2020 to 2023. Education includes an MBA from the University of St. Gallen, conferred in 2001, and a graduate degree from the Swiss Federal Institute of Technology, conferred in 1992.
Scor SE est le 1er réassureur français. Les primes émises brutes par activité se répartissent comme suit :
- réassurance vie et santé (50,8%) ;
- réassurance non vie (49,2%) : réassurances dommages (couverture des dommages aux biens industriels et commerciaux, aux véhicules, aux navires, aux marchandises stockées ou transportées, couverture des pertes causées par des incendies, et couverture de responsabilité civile) et de spécialités (couverture des risques dans les domaines de l'agriculture, de l'aviation, de la construction et de crédit-caution).
La répartition géographique des primes émises est la suivante : France (12,6%), Europe (45,9%), Extrême Orient (23,8%), Amérique du Nord (6,5%), Amérique du Sud (2,2%), Afrique (0,7%) et autres (8,3%).
