Scor renoue avec les bénéfices au troisième trimestre

Scor publie un résultat net de 217 millions d'euros (211 MEUR hors impact de la variation de la juste valeur de l'option sur les actions propres) au titre du 3e 2025, à comparer à une perte de 117 MEUR essuyée un an auparavant.



Le réassureur explique que cette amélioration a été portée par toutes les lignes de métier, mentionnant ainsi un ratio combiné en P&C de 80,9%, avec une faible activité des catastrophes naturelles et la poursuite de l'accroissement de la prudence.



Il pointe aussi un résultat en assurance L&H de 98 MEUR, 'avec un écart d'expérience depuis le début de l'année en adéquation avec les prévisions', et un rendement courant des investissements de 3,5%, 'avec des taux de réinvestissement toujours attractifs'.



'Dans la perspective des renouvellements du 1er janvier, Scor continuera de tirer parti de sa franchise de premier plan et de remplir ses objectifs de Forward 2026 de manière disciplinée', affirme son directeur général Thierry Léger.