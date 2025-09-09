Scor : résultats de l'offre publique d'achat en numéraire sur les obligations subordonnées

Scor annonce les résultats de l'offre publique d'achat en numéraire visant l'acquisition de ses obligations subordonnées à taux fixe ou révisable de 600 000 000 EUR à échéance 8 juin 2046 émises le 7 décembre 2015, avec une première date de remboursement anticipé le 8 juin 2026.



L'Offre Publique d'Achat a été plafonnée à un montant maximum d'acceptation de 500 000 000 EUR en principal global.



L'Offre Publique d'Achat a expiré le 8 septembre 2025 à 17h00 (heure de Paris) et la date de règlement-livraison de l'Offre Publique d'Achat est prévue le 11 septembre 2025.



Le montant nominal cumulé des obligations existantes valablement apportées et acceptées par la eociété dans le cadre de l'Offre Publique d'Achat s'élève à 317,1 millions d'euros.



A l'issue du règlement-livraison de l'Offre Publique d'Achat, le solde nominal des obligations existantes s'élèvera ainsi à 282,9 millions d'euros.