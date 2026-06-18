Le cabinet Axylia vient de publier son premier Score carbone finance, un indicateur mesurant la capacité des acteurs de la finance à faire face au coût de leurs émissions.

Quelles sont les entreprises les mieux armées pour faire face au coût économique de leurs émissions de CO2 ? C’est à cette question que s’attache à répondre depuis désormais six ans le cabinet Axylia en publiant son indice Vérité 40, qui regroupe les entreprises françaises cotées les plus vertueuses en la matière.

Cette année, Axylia a même franchi un pas de plus en intégrant pour la première fois dans son analyse les acteurs du secteur financier.

Une méthodologie qui a été adaptée

Pour cela, il a fallu adapter la méthodologie. Habituellement, le cabinet recense le niveau des émissions dans les documents comptables (scope 1,2 et 3). Il en fait ensuite une évaluation comptable en utilisant le prix à la tonne déterminé chaque année par le GIEC et compare le résultat à l’Ebitda du groupe pour mesurer sa capacité de couverture.

Reste qu’avec les entreprises de la finance, la problématique est différente. Leur "empreinte carbone opérationnelle est quasi nulle", rappelle Axylia. Toutefois "les bureaux, les serveurs, les voitures de fonction représentent moins de 1% de leur impact climatique réel" car le véritable enjeu se situe plutôt au niveau des projets financés. Or, ces émissions sont quasiment absentes des évaluations ESG classiques.

Le cabinet s’est donc adapté en analysant la qualité du reporting du secteur financier. Un travail réalisé à l’aide du référentiel international PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials), utilisé par plus de 600 institutions dans le monde

Axa et Eurazeo, les arbres qui cachent la forêt

Axylia a donc pu cette fois attribuer une note aux acteurs financiers du SBF 120 avec la même échelle que pour les autres secteurs : de A à F.

En tête de liste Eurazeo et Axa ont obtenu respectivement les scores B et C. La société d’investissement et l’assureur intègrent même l’indice Vérité 40, qui distingue les entreprises les plus solides face à leur facture carbone.

Pour autant, ces deux acteurs restent des cas isolés. "Les institutions financières françaises affichent un retard général sur la moyenne européenne", déplore l’étude qui attribue l’étiquette moyenne E à la finance française contre une étiquette moyenne C pour les institutions financières européennes. "Les écarts portent principalement sur la couverture des émissions financées, la qualité des données publiées et le niveau de transparence des méthodologies utilisées", précise l’étude.

Trois notes en bas de tableau

Dans le détail, si la Coface parvient à se situer près de la moyenne (note D), les autres représentants locaux du secteur se situent bien en dessous. BNP Paribas et Wendel doivent se contenter d’une note E, tandis que les groupes Crédit Agricole, Société Générale et Scor obtiennent la plus mauvaise notation possible (F). Enfin, il est à souligner qu’Amundi n’a pu être évalué par Axylia, le gestionnaire d’actifs ne publiant pas encore les émissions des projets qu’il finance.