Seagate Technology a publié des prévisions optimistes pour son quatrième trimestre, portées par une demande soutenue en solutions de stockage liée à l'essor de l'intelligence artificielle. Le groupe table sur un chiffre d'affaires d'environ 3,45 milliards de dollars, avec une variation possible de 100 millions, contre une estimation du marché de 3,16 milliards. Le bénéfice ajusté par action est attendu autour de 5 dollars, à plus ou moins 20 cents, nettement supérieur aux 3,97 dollars anticipés par les analystes.
Cette dynamique s'inscrit dans un contexte d'investissements accrus des entreprises, qui renforcent leurs infrastructures pour répondre aux besoins en traitement de données générés par l'IA. La hausse des prix des puces mémoire contribue également à soutenir l'ensemble du secteur. À la suite de ces annonces, l'action Seagate progresse de plus de 13% en début de séance à Wall Street, entraînant dans son sillage d'autres acteurs comme Western Digital, en hausse de 8%, SanDisk de 7% et Micron Technology d'environ 3%.
Au troisième trimestre, Seagate a déjà affiché des résultats supérieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires de 3,11 milliards de dollars, contre 2,96 milliards prévus. Le bénéfice par action a atteint 3,27 dollars, contre 1,57 dollar un an plus tôt, illustrant une nette amélioration de la rentabilité et confirmant la dynamique favorable du groupe dans un marché en pleine transformation.
Seagate Technology Holdings plc est le 1er fabricant mondial de systèmes de stockage de données. Les produits sont vendus sous les marques Seagate, LaCie, Lyve, MACH.2 et Mozaic. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes et plateformes de stockage de données massives (81%) : destinés aux centres de données, aux serveurs de stockage dans le cloud et aux grandes infrastructures cloud ;
- disques durs internes et des systèmes de stockage externes (12%) : disques durs (HDD) et disques à semi-conducteurs (SSD) destinés aux PC, aux ordinateurs portables, aux appareils électroniques grand public, etc. ;
- autres (7%) : notamment prestations de services de récupération, de restauration et de migration des données.
Le CA par canal de distribution se ventile entre fabricants d'équipements d'origine (80%), revendeurs et entreprises (11,7%) et distributeurs indépendants (8,3%).
Au 27 juin 2025, le groupe dispose de 7 sites de production implantés aux Etats-Unis, à Thaïlande (2), en Irlande, en Malaisie, à Singapour et en Chine.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (48,5%), Singapour (41,3%) et Pays-Bas (10,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.