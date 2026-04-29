Seagate dopé par l'IA, prévoit des résultats bien au-dessus des attentes

Le spécialiste du stockage anticipe une forte croissance au quatrième trimestre, soutenue par les investissements massifs des entreprises dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle.

Seagate Technology a publié des prévisions optimistes pour son quatrième trimestre, portées par une demande soutenue en solutions de stockage liée à l'essor de l'intelligence artificielle. Le groupe table sur un chiffre d'affaires d'environ 3,45 milliards de dollars, avec une variation possible de 100 millions, contre une estimation du marché de 3,16 milliards. Le bénéfice ajusté par action est attendu autour de 5 dollars, à plus ou moins 20 cents, nettement supérieur aux 3,97 dollars anticipés par les analystes.



Cette dynamique s'inscrit dans un contexte d'investissements accrus des entreprises, qui renforcent leurs infrastructures pour répondre aux besoins en traitement de données générés par l'IA. La hausse des prix des puces mémoire contribue également à soutenir l'ensemble du secteur. À la suite de ces annonces, l'action Seagate progresse de plus de 13% en début de séance à Wall Street, entraînant dans son sillage d'autres acteurs comme Western Digital, en hausse de 8%, SanDisk de 7% et Micron Technology d'environ 3%.



Au troisième trimestre, Seagate a déjà affiché des résultats supérieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires de 3,11 milliards de dollars, contre 2,96 milliards prévus. Le bénéfice par action a atteint 3,27 dollars, contre 1,57 dollar un an plus tôt, illustrant une nette amélioration de la rentabilité et confirmant la dynamique favorable du groupe dans un marché en pleine transformation.