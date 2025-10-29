Seagate Technology a publié des résultats supérieurs aux attentes pour son premier trimestre fiscal et prévoit une accélération de sa croissance au deuxième trimestre, portée par la demande croissante en solutions de stockage dans le contexte de l’essor de l’intelligence artificielle générative. Le groupe table sur un chiffre d’affaires de 2,70 milliards de dollars, avec une marge de plus ou moins 100 millions, contre une prévision moyenne de 2,66 milliards. Le bénéfice ajusté est attendu à 2,75 dollars par action, au-dessus du consensus établi à 2,62 dollars. Lors de la séance de mercredi, le titre Seagate progresse de plus de 18%.

Cette dynamique favorable s’explique par les investissements massifs des fournisseurs de services cloud dans des infrastructures destinées à gérer des volumes croissants de données, indispensables au fonctionnement des applications d’IA. Seagate, dont les produits sont également utilisés dans les plateformes vidéo et les appareils électroniques dotés de fonctions d’IA, bénéficie d’un double moteur de croissance. Le PDG Dave Mosley souligne que la demande est à la fois tirée par des usages établis et par de nouveaux besoins technologiques.

Au premier trimestre clos le 3 octobre, Seagate a généré un chiffre d’affaires de 2,63 milliards de dollars, dépassant l’estimation moyenne de 2,55 milliards. Le bénéfice ajusté a atteint 2,61 dollars par action, contre 2,37 dollars anticipés. Cette performance reflète une normalisation progressive des stocks dans le secteur du stockage après une période de saturation, et conforte les perspectives haussières de l’entreprise à court terme.