Seb indique réviser en baisse ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2025, adoptant 'une approche plus prudente pour la fin d'année, dans un contexte de marchés toujours concurrentiels et face à un environnement incertain et volatil'.
Ainsi, il anticipe désormais pour l'année une croissance organique des ventes stable à légèrement positive (contre une hausse de 2 à 4% annoncée en juillet) et un résultat opérationnel d'activité de 550 à 600 millions d'euros (et non plus de 700 à 750 MEUR).
'Le scénario anticipé fin juillet ne s'est pas concrétisé à ce stade avec l'intensité attendue, notamment en septembre, mois clé du troisième trimestre et amorce de la haute saison', explique le fabricant de petit électroménager.
Aussi, il attend des ventes du troisième trimestre en léger recul en organique, se traduisant par des résultats en retrait et inférieurs à ses prévisions, mais se dit 'pleinement mobilisé pour renouer rapidement avec sa trajectoire de croissance rentable'.
Leader mondial du Petit Equipement Domestique, SEB S.A. s'appuie sur 40 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor, etc.). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles et équipements grand public (88,2%) : articles culinaires (poêles, casseroles, autocuiseurs, ustensiles, etc.), petit électroménager culinaire (articles de cuisson électrique ; friteuses, cuiseurs à riz, autocuiseurs, etc.), équipements de préparation des boissons (cafetières, bouilloires, etc.) ou des aliments (blenders, robots cuiseurs, etc.), petit électroménager non culinaire (équipements de soin du linge, aspirateurs, ventilateurs, etc.) et équipements de soin de la personne (appareils de coiffure, d'épilation, etc.). Le CA par zone géographique se ventile entre Europe occidentale (34,7%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (16,5%), Chine (26,1%), Asie (6,6%), Amérique du Nord (11,2%) et Amérique du Sud (4,9%) ;
- équipements et articles culinaires professionnels (11,8%) : équipements de préparation des boissons boissons chaudes ou froides, de cuisson professionnelle, de préparation culinaire, articles culinaires et ustensiles de cuisine, équipement hôtelier.
A fin 2024, le groupe dispose de 44 sites de production dans le monde.
