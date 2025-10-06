Seb s'effondre après un sévère profit warning, entraînant De'Longhi dans son sillage. Mondi décroche après un avertissement sur résultats, pénalisant aussi Stora Enso et UPM. En France, la démission du Premier ministre fait plonger les financières, les services collectifs et l'immobilier.

Actions en hausse

Redcare (+8%) : les ventes de la pharmacie en ligne au troisième trimestre sont en hausse de 25%, ce qui permet la confirmation des objectifs annuels. "Après deux trimestres consécutifs de détérioration séquentielle de la dynamique Rx, le troisième trimestre marque un tournant", indique Jefferies ce matin.

ITM Power (+8%) : le groupe a signé un contrat FEED pour un projet d’hydrogène vert de 5 MW au Royaume-Uni (HAR2), basé sur ses modules NEPTUNE V, dont la mise en service est prévue pour 2028, sous réserve de décision d’investissement finale.

Solaria Energia (+5%) : deux avis d'analystes en soutien ce matin. Bank of America a relevé de neutre à achat sa recommandation en visant 15 EUR. Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 13 à 15 EUR.

Orion (+5%) : Nordea relève sa recommandation de conserver à acheter avec un objectif de cours à 75 EUR.

Abivax (+4%) : la biotech a dévoilé la teneur de deux communications de dernière minute qu'elle doit faire à l'UEG de Berlin concernant les bonnes performances de son traitement expérimental contre la rectocolite hémorragique.

Actions en baisse

Seb (-20%) : le spécialiste du petit électroménager a révisé en forte baisse ses prévisions 2025. La croissance devrait être nulle à légèrement positive sur l'année, pour un résultat opérationnel dans la fourchette 550 à 600 MEUR, contre 715 MEUR au consensus. La sanction est massive. D'autres entreprises du secteur sont emportées dans le sillage de Seb, à l'image de De'Longhi (-4%).

Mondi (-16%) : le groupe britannique d'emballage a lancé un gros avertissement en amont de son troisième trimestre, en raison d'une demande faible et de prix en baisse. L'entreprise a également averti que les difficultés devraient se poursuivre sur le reste de l'année. La mauvaise nouvelle a entraîné à la baisse les rivaux comme Stora Enso (-7%) et UPM (-5%).

Les actions françaises de la finance, des services collectifs et de l'immobilier : la démission du Premier ministre français Sébastien Lecornu après 26 jours en poste seulement a provoqué la réaction habituelle de vive baisse des actions exposées à l'instabilité en France. Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole ou AXA dans la finance, Vinci, Bouygues ou Veolia dans les concessions et les services collectifs, ou encore des actions du secteur immobilier (Nexity -10%).

Esso (-8%) : North Atlantic propose finalement 24,97 EUR par action après versements et prise en compte des stocks pour racheter les minoritaires (85,18 EUR hors versements), avec de nouveaux ajustements possibles.

Aston Martin (-7%) : le constructeur de voitures de luxe révise à la baisse ses prévisions 2025 en raison de volumes plus faibles, mais anticipe une nette amélioration de la rentabilité et des flux de trésorerie en 2026 grâce aux livraisons du Valhalla et aux économies de coûts. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, semble répliquer le marché.

QinetiQ (-4%) : Kepler Cheuvreux a réduit d'acheter à conserver sa recommandation, en visant 530 GBX.

Embracer (-4%) : Handelsbanken abaisse sa recommandation de conserver à vendre, malgré un objectif relevé de 84 à 100 SEK. L'analyste pense que le dossier est déjà pleinement valorisé après la hausse récente, compte tenu d’un pipeline de jeux limité, d’un manque de catalyseurs à court terme et d’une valorisation tendue.