Le groupe français de petit électroménager révise à la baisse ses perspectives de résultats pour l'exercice fiscal en cours.

Propriétaire d'un portefeuille de marques emblématiques - Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, entre autres - SEB anticipe désormais une croissance organique 'stable à légèrement positive', ce qui n'est pas si pire, et un résultat d'exploitation hors frais exceptionnels entre 550 et 600 millions d'euros.

Hier, la nouvelle causait une sévère correction du cours du titre, qui abandonnait un cinquième de sa valeur en bourse. Il vient ainsi renouer avec le niveau qu'il occupait il y a exactement dix ans, enfonçant même très largement le plancher touché durant la pandémie.

Le groupe lyonnais n'a pourtant pas démérité sur la dernière décennie. Son chiffre d'affaires est passé de 4,7 milliards à 8,3 milliards d'euros, tandis qu'une montée en gamme bien menée et un admirable contrôle des coûts lui permettaient de doubler son profit d'exploitation.

S'il y avait un sujet de réserve, ce serait sur la création de valeur de l'ambitieuse stratégie de croissance externe. SEB, qui a généré 4,2 milliards de profits cash - ou cash flow libre - sur le cycle 2015-2024, en a investi 2,4 milliards en acquisitions, dont 1,6 milliard pour le seul allemand WMF.

Comme en parallèle il revendique une croissance organique de bon aloi - nonobstant le ralentissement observé depuis trois ans - l'impact réel des acquisitions reste sujet à caution. D'autant que les frais de restructuration se sont enchaînés, et que le bilan est désormais grevé de 2 milliards d'euros de dette nette - un niveau que SEB n'entend manifestement pas dépasser.

On n'en attendait d’ailleurs pas moins d'un groupe prudemment géré et toujours contrôlé par un concert familial et un solide actionnariat institutionnel. Sa solvabilité reste de toute façon très bonne, et la rentabilité des capitaux propres normalement durablement ancrée dans un territoire à deux chiffres malgré le récent trou d'air.

En multiples du profit d'exploitation attendu sur les douze prochains mois, la valorisation du groupe évolue désormais sur ses plus bas historiques. Pour la première fois, sa capitalisation boursière est également inférieure à la valeur de ses capitaux propres.

Dans le même esprit, signalons que sa capitalisation boursière représente les deux tiers du cash flow libre généré sur la dernière décennie - séquence sur laquelle, on l'a vu, SEB a assuré une croissance satisfaisante de son périmètre d'activités.

Le groupe a retourné 1,3 milliard à ses actionnaires sur le cycle décennal complet, dont 1,1 milliard en dividendes. Au cours du moment, son titre assure un rendement sur dividende supérieur à 5 %. Le dividende par action a lui aussi doublé sur la dernière décennie, et quadruplé sur les deux dernières.