La foncière d'immobilier commercial Carmila fait part de la démission de Claire du Payrat de son conseil d'administration, et de la cooptation, sur proposition de Carrefour, de Sébastien Cayla pour lui succéder en qualité d'administrateur et de membre du comité d'audit.
Sébastien Cayla a réalisé l'ensemble de sa carrière au sein de Carrefour, ayant notamment occupé les fonctions de directeur financier de Carrefour Belgique avant d'être nommé, ce mois-ci, directeur du contrôle financier du géant français de la distribution.
Carmila est spécialisé dans la détention et la gestion de centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, en Espagne et en Italie. Son portefeuille est constitué de 251 centres commerciaux leaders sur leurs zones de chalandise, et valorisé à 6,7 MdsEUR à fin 2024.
