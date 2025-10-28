Sébastien Cayla rejoint le conseil d'administration de Carmila

La foncière d'immobilier commercial Carmila fait part de la démission de Claire du Payrat de son conseil d'administration, et de la cooptation, sur proposition de Carrefour, de Sébastien Cayla pour lui succéder en qualité d'administrateur et de membre du comité d'audit.



Sébastien Cayla a réalisé l'ensemble de sa carrière au sein de Carrefour, ayant notamment occupé les fonctions de directeur financier de Carrefour Belgique avant d'être nommé, ce mois-ci, directeur du contrôle financier du géant français de la distribution.