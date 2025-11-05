Eutelsat annonce la nomination de Sébastien Rouge au poste de directeur financier et membre du comité exécutif du groupe, sous la direction du directeur général Jean-François Fallacher, une nomination qui prendra effet le 1er février 2026.

'Sébastien apporte plus de 30 ans d'expérience internationale en finance dans divers secteurs industriels et technologiques où la performance repose à la fois sur la qualité de l'exécution et la pertinence de la vision à long terme', souligne l'opérateur de satellites.

Sébastien Rouge rejoint Eutelsat après avoir occupé le poste de directeur financier d'Imerys, 'où il a joué un rôle essentiel dans le renforcement des performances financières et la transformation numérique' de ce groupe de spécialités minérales.