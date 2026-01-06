Séché Environnement fait deux acquisitions au Chili et en Italie
Séché Environnement annonce les acquisitions de Hidronor au Chili et La Filippa en Italie, sociétés "au profil de rentabilité très élevé" et venant "conforter son leadership au coeur de deux pays stratégiques pour son développement international".
Leader de la gestion de déchets dangereux au Chili, Hidronor regroupe 260 collaborateurs et sert plus de 2500 clients. Il a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 42 millions d'euros et un EBE de l'ordre de 14 MEUR en 2024.
Exploitant un centre de stockage de déchets non dangereux dans la région italienne de Ligurie, La Filippa compte 18 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 13 MEUR pour un EBE de l'ordre de 8 MEUR en 2024.
Ces deux acquisitions seront financées par la trésorerie disponible de Séché, avec un impact sur la dette financière nette de l'ordre de 230 MEUR. Elles seront effectives à partir de 2026 et finalisées dans les prochaines semaines.
Séché Environnement SA figure parmi les principaux acteurs français de la valorisation et du traitement de tous les types de déchets, qu'ils soient d'origine industrielle ou issus des collectivités territoriales. Premier opérateur indépendant en France, Séché Environnement SA s'affirme comme le spécialiste des déchets techniques. Ses outils et ses savoir-faire lui permettent d'offrir à sa clientèle d'industriels et de collectivités, des solutions à haute valeur ajoutée, ciblant les problématiques de l'économie circulaire et les exigences de développement durable, telles que :
- les valorisations matières ou énergétique des déchets dangereux et non dangereux ;
- tous types de traitement pour les déchets solides, liquides, gazeux ;
- le stockage des résidus ultimes de déchets dangereux ou non dangereux ;
- les éco-services de dépollution, de déconstruction, de désamiantage et de réhabilitation.
