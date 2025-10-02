Séché Environnement réalise une émission d'Obligations Hybrides Vertes de 300 ME

Séché Environnement annonce le succès de sa première émission de Titres Subordonnés de Dernier Rang à Durée Indéterminée, d'un montant de 300 MEUR, alignée à son cadre de durabilité (' Green Financing Framework ').



'Cette émission hybride ' verte ' renforce la structure capitalistique du Groupe et conforte la qualité de son crédit' indique le groupe.



Le 2 octobre 2025, Séché Environnement a procédé à sa première émission de Titres Subordonnés de Dernier Rang à Durée Indéterminée pour un montant de 300 MEUR assortie d'un coupon de 5,875%.



Avec un carnet d'ordres de plus de 3 milliards d'euros, l'émission a été très favorablement accueillie par plus de 200 investisseurs français et internationaux.



Baptiste Janiaud, Directeur Administratif et Financier de Séché Environnement, déclare : ' En continuité de nos récentes opérations de financement ' vert ', cette opération vise à accompagner la croissance soutenue du Groupe dans le respect d'objectifs financiers stricts tels que, entre autres, le maintien de notre levier financier en-dessous de 3x '.