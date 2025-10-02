Séché Environnement annonce le succès de sa première émission de Titres Subordonnés de Dernier Rang à Durée Indéterminée, d'un montant de 300 MEUR, alignée à son cadre de durabilité (' Green Financing Framework ').
'Cette émission hybride ' verte ' renforce la structure capitalistique du Groupe et conforte la qualité de son crédit' indique le groupe.
Le 2 octobre 2025, Séché Environnement a procédé à sa première émission de Titres Subordonnés de Dernier Rang à Durée Indéterminée pour un montant de 300 MEUR assortie d'un coupon de 5,875%.
Avec un carnet d'ordres de plus de 3 milliards d'euros, l'émission a été très favorablement accueillie par plus de 200 investisseurs français et internationaux.
Baptiste Janiaud, Directeur Administratif et Financier de Séché Environnement, déclare : ' En continuité de nos récentes opérations de financement ' vert ', cette opération vise à accompagner la croissance soutenue du Groupe dans le respect d'objectifs financiers stricts tels que, entre autres, le maintien de notre levier financier en-dessous de 3x '.
Séché Environnement SA figure parmi les principaux acteurs français de la valorisation et du traitement de tous les types de déchets, qu'ils soient d'origine industrielle ou issus des collectivités territoriales. Premier opérateur indépendant en France, Séché Environnement SA s'affirme comme le spécialiste des déchets techniques. Ses outils et ses savoir-faire lui permettent d'offrir à sa clientèle d'industriels et de collectivités, des solutions à haute valeur ajoutée, ciblant les problématiques de l'économie circulaire et les exigences de développement durable, telles que :
- les valorisations matières ou énergétique des déchets dangereux et non dangereux ;
- tous types de traitement pour les déchets solides, liquides, gazeux ;
- le stockage des résidus ultimes de déchets dangereux ou non dangereux ;
- les éco-services de dépollution, de déconstruction, de désamiantage et de réhabilitation.
