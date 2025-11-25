Le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, a confirmé hier que l'administration Trump étudie la possibilité d'autoriser l'exportation des puces H200 de Nvidia en Chine. La décision finale dépendra du président Trump et de la stratégie qu'il veut adopter vis-à-vis de la Chine.

Vendredi, Bloomberg rapportait que des discussions étaient en cours au sein de l’administration Trump. Cette information a donc été confirmée hier par le secrétaire au commerce, lors d’une interview… à Bloomberg.

Si Howard Lutnick a renvoyé la décision finale au président Trump, il a néanmoins posé les enjeux autour de cette décision : "Voulez-vous vendre des puces à la Chine et les inciter à utiliser notre technologie et notre infrastructure technologique, ou leur dire : Écoutez, nous n’allons pas vous vendre nos meilleures puces. Nous allons attendre un peu et nous allons nous-mêmes participer à la course à l’IA ?"

Un débat à trancher

Il y a en effet deux lignes qui s’opposent aux Etats-Unis. La première, tenue par les "China hawks", consiste à dire qu’il s’agit d’un enjeu de sécurité nationale. Il ne faut pas exporter ce type de technologies vers la Chine, le principal rival des Etats-Unis, qui pourrait aussi l’utiliser pour renforcer son armée.

En face, d’autres considèrent que la meilleure façon de gagner la course à l’IA face à la Chine est d’autoriser l’exportation des puces Nvidia, pour que l’infrastructure IA se développe aux standards américains. Il s’agit ici de jouer la carte de la domination technologique.

Au fil des mois, on constate que la tension est forte et que Donald Trump est souvent tenté de basculer vers la deuxième ligne, sans pour le moment franchir véritablement le pas.

Autoriser les exportations de telles puces marquerait en tout cas un changement de stratégie de la part de Washington, qui a imposé des restrictions d’exportation sur les semi-conducteurs depuis 2022. Des mesures prises notamment dans le but d’empêcher Pékin et son armée d’accéder aux technologies les plus avancées. C’était la stratégie dite "small yard, high fence", l’idée de mettre des barrières fortes sur des secteurs limités.

Un intérêt bien compris

A Washington, celui qui pousse le plus pour autoriser les exportations à destination de la Chine, c’est le PDG de Nvidia, Jensen Huang. Au-delà du débat de fond, les restrictions actuelles lui ferment un immense marché. En effet, la Chine investit massivement dans l’IA, mais les prévisions de chiffre d’affaires en Chine de Nvidia sont actuellement…à zéro.

Depuis des mois, il tente donc de pousser l’administration Trump à lui donner le feu vert. Lorsqu’il déclare au Financial Times que "la Chine va gagner la course à l’IA", ce n’est jamais qu’une façon de mettre un coup de pression à tout le monde. En substance son message est le suivant : si vous voulez que les Etats-Unis soient les leaders de l’IA, il faut que tout le monde développe ses modèles à partir de nos puces.

Les Chinois à la manœuvre ?

La puce H200 est moins performante que la puce Blackwell, la plus avancée produite par Nvidia. Fin octobre, juste avant sa rencontre avec Xi Jinping en Corée du Sud, Donald Trump avait indiqué qu’il pourrait évoquer l’exportation des puces Blackwell avec son homologue chinois. Le sujet n’a finalement pas été évoqué lors de ce sommet.

La puce H200 représenterait tout de même une avancée significative par rapport à la H20, dont les Etats-Unis avaient approuvé l’exportation plus tôt cette année (en échange d’une redevance de 15%). Cependant, la Chine a demandé à ses entreprises de ne pas en acheter, en raison de préoccupations supposées en matière de sécurité.

Une décision interprétée par certains comme une tactique de négociation de la part de la Chine, visant à obtenir l'accès à une meilleure puce. Une stratégie qui pourrait s’avérer payante.