|Tops / Flops de la semaine
Tops
Akzo Nobel +26,56 % : le fabricant néerlandais de peintures et revêtements a profité du rejet d’une offre de 12,5 MdsEUR de Nippon Paint et Sherwin-Williams. Même refusée, la proposition remet un prix sur l’actif et ravive le scénario d’une bataille capitalistique.
Salvatore Ferragamo +22,73 % : la maison italienne de luxe, connue pour ses chaussures et sa maroquinerie, a profité de l’annonce d’un programme de rachat d’actions pouvant atteindre 53 MEUR. Un soutien bienvenu pour un titre déjà engagé dans une phase de reprise.
Air France-KLM +14,43 % : le transporteur aérien franco-néerlandais a profité du repli d’environ 7% du Brent sur la semaine, après les signaux d’apaisement autour du détroit d’Ormuz. Une détente bienvenue sur l’un des principaux postes de coûts du secteur.
Derichebourg +7,42 % : le groupe de recyclage et de services aux entreprises a été porté par une publication semestrielle supérieure aux attentes, avec un EBITDA courant en hausse de 9,7% et un objectif annuel relevé. De quoi entraîner dans la foulée des révisions positives d’analystes.
Flops
Electrolux -42,19 %: le titre chute suite à un ajustement technique lié au détachement des droits de souscription de son augmentation de capital. Le fabricant d'électroménager cote maintenant hors droits, ceux-ci étant négociés séparément. Le prix est fixé à 16,75 SEK par action nouvelle (très inférieur au cours précédent) ce qui entraîne un ajustement mécanique du cours.
Flow Traders -17,55 % : ING passe de "conserver" à "vendre" et abaisse l’objectif de cours. La banque estime que la stratégie engagée il y a deux ans, avec la suspension du dividende, n’a pas porté ses fruits. Le spécialiste des produits cotés en bourse continuerait de perdre des parts de marché.
Teleperformance -12,69 % : le gestionnaire de centres d’appels a perdu du terrain à cause du détachement d’un dividende de 4,50 EUR par action. Parallèlement, le groupe annonce la finalisation du rachat de près de 600 MEUR d’obligations existantes, financé par une émission obligataire de 1,2 MdEUR bouclée la semaine dernière.
BP Plc -5,33 % :la major pétrolière a annoncé qu'Albert Manifold quittait ses fonctions de président et d’administrateur avec effet immédiat. Cela fait suite aux inquiétudes du conseil d’administration concernant les normes de gouvernance, de surveillance et de conduite.
US tops
Us flops
PDD Holding -10,66 % : la maison mère de Temu surprend le marché, dans le mauvais sens. Le premier trimestre s'est clôturé sur un repli inattendu en glissement annuel, alors que le chiffre d'affaires a manqué les estimations du marché. “ Ce trimestre marque le début de transformations profondes dans nos activités”, déclare le co-directeur général Lei Chen.
|Matières premières
Énergie : Les prix du brut enregistrent une nouvelle semaine en forte baisse : -8% pour le Brent, -5% pour le WTI, ce qui permet aux cours de revenir à proximité de leur plus bas niveau du mois d’avril. Le Brent s'échange ainsi autour de 91 USD, contre 87,50 USD pour le WTI. Cette correction reflète les attentes du marché quant à une possible résolution du conflit, bien que de nombreuses zones d’ombre persistent. Washington et Téhéran auraient conclu un mémorandum d’entente visant à prolonger le cessez-le-feu de 60 jours et à rouvrir le détroit d’Ormuz. Cependant, cet accord reste conditionné à l’approbation du président américain Donald Trump, et les autorités iraniennes n’ont pas encore confirmé sa finalisation. Le marché, fidèle à lui-même, préfère voir le verre à moitié plein. La réouverture du détroit d’Ormuz offrirait un soulagement immédiat au marché pétrolier en permettant la reprise des flux de pétrole et de gaz naturel liquéfié depuis le golfe Persique.
Métaux : L’or a entamé un rebond en fin de semaine, porté par les informations concernant un possible accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. La baisse du dollar et des rendements obligataires américains a également contribué à cette reprise. Cependant, les marchés restent prudents quant à la durabilité des progrès diplomatiques. Les inquiétudes liées à la hausse des prix de l'énergie continuent d'alimenter les risques inflationnistes, ce qui pourrait renforcer les attentes d'un maintien prolongé des taux d'intérêt élevés. Cette perspective est généralement défavorable pour l'or, un actif sans rendement. Sur l'ensemble de la semaine, le métal précieux affiche un recul modeste de 0,1%. A Londres, les semaines se suivent et se ressemblent. La tonne de cuivre se stabilise à 13700 USD. La séquence de latéralisation perdure en attendant une issue aux négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran.
Produits agricoles : Le blé perd un peu de hauteur à Chicago à 625 cents (contrat échéance juillet 2026). La tendance de fond reste positive puisque les rendements sont attendus en baisse, la culture de blé ayant souffert de la sécheresse aux Etats-Unis. En revanche, les autres grands producteurs mondiaux présentent des prévisions plus optimistes sur leurs récoltes, ce qui limite le potentiel de hausse des prix à court terme. Le maïs a également perdu du terrain à 454 cents (contrat échéance juillet 2026), affecté par l’impact baissier des prix pétroliers sur les biocarburants. Le soja se stabilise à 1200 cents (toujours pour le contrat juillet 2026). Le cacao refait couler de l’encre avec une progression de près de 10% cette semaine. Ce nouveau sursaut des prix est principalement alimenté par des inquiétudes liées aux conditions météorologiques en Afrique de l’Ouest.
|Macroéconomie
Macro : Alors que le détroit d’Ormuz est toujours fermé, les espoirs d’un accord de paix entre l’Iran et les Etats-Unis continuent d’alimenter la hausse des marchés actions qui restent toutefois très focalisés sur les valeurs technologiques. Le pétrole veut également y croire, même s’il est trop tôt pour crier victoire. De leur côté, les obligations relâchent un peu la pression à l’image du 10 ans américain qui s’est heurté aux 4.70%. Il faudra toutefois une cassure nette des 4.44% pour valider une détente plus franche en direction des 4.24%. La signature très attendue du protocole de paix devrait bénéficier aussi aux métaux précieux, particulièrement chahutés depuis quelques mois, tandis que le dollar devrait au contraire consolider. Espérons que de bonnes nouvelles viendront égayer ce dernier week-end de mai.
Crypto : Troisième semaine de baisse consécutive pour le bitcoin. Le leader des cryptos perd près de 5% cette semaine et revient autour des 73 000 USD, après avoir déjà chuté de 6,8% sur les deux semaines précédentes. Ces dernières semaines, le BTC a davantage tendance à se comporter comme l’or que comme les valeurs technologiques. Pourtant, ces dernières années, il nous avait plutôt habitués à évoluer dans le sillage des grandes valeurs technologiques. Mais ça, c’était avant l’euphorie autour de l’intelligence artificielle. Aujourd’hui, les investisseurs semblent davantage attirés par les perspectives de l’IA que par les caractéristiques techniques du Bitcoin. Le marché crypto aura donc besoin de catalyseurs positifs qui lui sont propres pour retrouver de l’intérêt. Face à l’IA, ce n’est pas facile. En attendant, les autres cryptos sont aussi dans le rouge : l’ether (ETH) chute de 5% et repasse sous la barre des 2 000 USD, Solana (SOL) recule de 4,5% à 81 USD, tandis que XRP affiche une baisse de 3,5%, à 1,30 USD.
|Les articles de la semaine
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