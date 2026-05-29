Tops Akzo Nobel +26,56 % : le fabricant néerlandais de peintures et revêtements a profité du rejet d’une offre de 12,5 MdsEUR de Nippon Paint et Sherwin-Williams. Même refusée, la proposition remet un prix sur l’actif et ravive le scénario d’une bataille capitalistique. Salvatore Ferragamo +22,73 % : la maison italienne de luxe, connue pour ses chaussures et sa maroquinerie, a profité de l’annonce d’un programme de rachat d’actions pouvant atteindre 53 MEUR. Un soutien bienvenu pour un titre déjà engagé dans une phase de reprise. Air France-KLM +14,43 % : le transporteur aérien franco-néerlandais a profité du repli d’environ 7% du Brent sur la semaine, après les signaux d’apaisement autour du détroit d’Ormuz. Une détente bienvenue sur l’un des principaux postes de coûts du secteur. Derichebourg +7,42 % : le groupe de recyclage et de services aux entreprises a été porté par une publication semestrielle supérieure aux attentes, avec un EBITDA courant en hausse de 9,7% et un objectif annuel relevé. De quoi entraîner dans la foulée des révisions positives d’analystes. Flops Electrolux -42,19 %: le titre chute suite à un ajustement technique lié au détachement des droits de souscription de son augmentation de capital. Le fabricant d'électroménager cote maintenant hors droits, ceux-ci étant négociés séparément. Le prix est fixé à 16,75 SEK par action nouvelle (très inférieur au cours précédent) ce qui entraîne un ajustement mécanique du cours. Flow Traders -17,55 % : ING passe de "conserver" à "vendre" et abaisse l’objectif de cours. La banque estime que la stratégie engagée il y a deux ans, avec la suspension du dividende, n’a pas porté ses fruits. Le spécialiste des produits cotés en bourse continuerait de perdre des parts de marché. Teleperformance -12,69 % : le gestionnaire de centres d’appels a perdu du terrain à cause du détachement d’un dividende de 4,50 EUR par action. Parallèlement, le groupe annonce la finalisation du rachat de près de 600 MEUR d’obligations existantes, financé par une émission obligataire de 1,2 MdEUR bouclée la semaine dernière. BP Plc -5,33 % :la major pétrolière a annoncé qu'Albert Manifold quittait ses fonctions de président et d’administrateur avec effet immédiat. Cela fait suite aux inquiétudes du conseil d’administration concernant les normes de gouvernance, de surveillance et de conduite. US tops



Dell Technologies +42,59 % : déjà en pré-séance le titre bondissait de près de 40%, porté par des résultats supérieurs aux attentes. Pour rester dans cette dynamique, la direction relève ses prévisions pour l’exercice 2026.



Snowflake +48,4 % : encore une société qui profite de l’essor de l’IA. Spécialisée dans le cloud, Snowflake dépasse ses objectifs et ceux du consensus et relève ses perspectives. En parallèle, elle signe un accord stratégique pluriannuel avec AWS et met la main sur Natoma, une plateforme d’entreprise MCP destinée aux agents IA.

Us flops



Zscaler -23,38 % : malgré un premier trimestre plutôt bon, le développeur de logiciels de sécurité dévisse. Les prévisions pour le deuxième trimestre ont été jugées trop prudentes. Oppenheimer estime que la transition commerciale devrait venir perturber les résultats. PDD Holding -10,66 % : la maison mère de Temu surprend le marché, dans le mauvais sens. Le premier trimestre s'est clôturé sur un repli inattendu en glissement annuel, alors que le chiffre d'affaires a manqué les estimations du marché. “ Ce trimestre marque le début de transformations profondes dans nos activités”, déclare le co-directeur général Lei Chen.