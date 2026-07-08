Selon Airbus, le trafic aérien devrait doubler d'ici 2045
Mauvais temps pour la planète... alors que l'Europe croule sous l'effet d'une nouvelle canicule et que l'aviation commerciale est responsable de près de 3% des gaz à effet de serre dans le monde, Airbus anticipe un doublement du trafic aérien d'ici les 20 prochaines années... Selon l'avionneur, l'urbanisation, la croissance économique et le renouvellement des flottes soutiendront "durablement" le marché mondial de l'aviation.
Dans ses dernières prévisions, 2026-2045, Airbus estime que le trafic aérien mondial devrait progresser de 3,9% par an au cours des 20 prochaines années, porté par la croissance du produit intérieur brut (PIB), l'urbanisation et l'essor des classes moyennes. Le groupe prévoit que le nombre de passagers dépassera les 10 milliards par an d'ici 2045, soit plus du double du niveau actuel.
Concrètement, l'avionneur anticipe un besoin de 42 060 nouveaux appareils sur la période, dont 22 240 destinés à la croissance du marché et 19 820 au remplacement d'avions plus anciens. Les monocouloirs devraient représenter 81% de cette demande, contre 19% pour les gros-porteurs.
Airbus estime que l'urbanisation des villes de taille moyenne et l'amélioration de l'efficacité des appareils favoriseront l'ouverture de nouvelles liaisons directes. Le groupe souligne également que son carnet de commandes d'environ 9 000 avions reflète cette évolution, avec une forte demande pour les A321neo et A321XLR.
Enfin, Airbus prévoit que les appareils de dernière génération représenteront près de 100% de la flotte mondiale en 2045, contre environ 39% en 2026, sous l'effet du renouvellement accéléré des flottes après la pandémie de Covid-19.
Le titre recule de près de 2% en début d'après-midi à Paris dans un contexte de regain de tension au Moyen-Orient et de flambée des cours de pétrole.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (70,1%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (18,2%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,8%), Asie-Pacifique (28%), Amérique du Nord (17,7%), Moyen-Orient (9%), Amérique latine (2,7%) et autres (1,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.