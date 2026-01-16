Semaine toute rouge pour le CAC 40

Cette semaine, le CAC 40 a été le plus mauvais élève en Europe avec cinq replis consécutifs, une série inédite depuis la mi-novembre. Toutefois, l'indice parisien n'a concédé qu'un repli hebdomadaire de 1,23%, après avoir touché deux nouveaux records historiques en séance lundi et mercredi (8396,72 points).

Vendredi, le CAC 40 a cédé 0,65%, à 8258,94 points, tandis que les autres places financières du Vieux Continent ont fait preuve d'un peu plus de fermeté, à l'image du Footsie à Londres qui n'a perdu que 0,12%.



Aux Etats-Unis, les indices évoluent globalement autour de l'équilibre. Le Dow Jones recule de 0,14%, à 49 375 points, le Nasdaq Composite est stable à 23 530 points, et le S&P 500 ne cède que 0,04%, 6941 points.



Les investisseurs ont été en manque de catalyseurs aujourd'hui et se sont contentés de deux indicateurs macro-économiques. En Allemagne, l'indice des prix à la consommation n'a pas bougé en décembre. En rythme annuel, il a progressé de 1,8%, comme prévu, après une hausse de 2,3% en novembre. En données harmonisées, qui permettent des comparaisons entre les pays de l'Union européenne, l'inflation a augmenté de 0,2% le mois dernier, soit une hausse en rythme annuel de 2%. Dans les deux cas, ces chiffres sont conformes aux prévisions des analystes.



Aux Etats-Unis, après une augmentation de 0,4% en rythme séquentiel en novembre (révisée d'une hausse de 0,2% estimée initialement), la production industrielle a progressé de 0,4% en décembre, selon la Réserve fédérale. Dans le détail, la production manufacturière proprement dite a augmenté de 0,2% en décembre, mais celle du secteur minier a chuté de 0,7%, tandis que celle des "utilities" a au contraire grimpé de 2,6%.



Une grosse semaine à digérer en géopolitique...



Depuis lundi, les intervenants ont eu de nombreux éléments à surveiller. Au niveau de la diplomatie, l'actualité a encore une fois été particulièrement dense. Donald Trump a évoqué des discussions positives avec la présidente par intérim du Venezuela. Durant cet échange, de nombreux sujets ont été abordés, notamment celui du pétrole. En ce qui concerne l'Iran, le président des Etats-Unis a prévenu qu'en cas d'exécutions de manifestants, "une action très forte" serait entreprise. De son côté, Téhéran a indiqué qu'il n'y avait pas de projet de pendaison, ce qui a eu tendance à calmer le jeu avec les Etats-Unis.



Le prix du baril de pétrole a baissé jeudi après ces déclarations, avant de se reprendre vendredi. Au moment de la clôture en Europe, le baril de Brent était en hausse de 0,94%, à 64,47 dollars.



Enfin, Donald Trump a confirmé s'intéresser au Groenland, tandis qu'après une réunion les dirigeants du Danemark ont parlé de désaccord fondamental. En parallèle, plusieurs pays européens, dont la France, ont déployé des troupes pour une opération de reconnaissance et des exercices conjoints.



Donald Trump a également beaucoup fait parler de lui en tout début de semaine. Jerome Powell, président de la Fed, a fait savoir que le ministère de la Justice avait adressé des assignations à comparaître à la banque centrale, laissant entrevoir la possibilité de poursuites pénales. En cause ? Une sombre histoire de travaux de rénovation des bâtiments de la Réserve fédérale. "Un prétexte", a balayé Powell. De nombreux banquiers centraux ont apporté leur soutien à Jerome Powell, en expliquant que les banques centrales doivent conserver leur indépendance.



... et au niveau de la micro-économie



Cette semaine a également vu le coup d'envoi de la saison des résultats outre-Atlantique. Plusieurs grandes banques américaines comme JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo ou Citigroup ont dévoilé leurs comptes du quatrième trimestre 2025. Elles ont dans l'ensemble dégagé des performances supérieures aux attentes, malgré un environnement politique et économique incertain. En bourse, les réactions ont été plus mitigées.



La semaine prochaine, le rythme des publications va nettement accélérer et ne concernera pas que les banques. Parmi les grandes entreprises qui seront surveillées, il y aura BHP Group, Netflix, 3M, Johnson & Jonhson ou encore Intel. En France, LVMH, la première capitalisation boursière hexagonale, se pliera à cet exercice jeudi.



Sur le marché des devises, au moment de la fermeture des places européenne, l'euro était quasi-stable face au billet vert (-0,04%), et se négociait contre 1,604 dollar.