Semco a dévoilé plusieurs annonces pour poursuivre sa croissance

Semco Technologies a annoncé le franchissement de plusieurs jalons clés dans l'exécution de sa stratégie de croissance.

Le spécialiste dans la conception et la fabrication de composantes stratégiques pour la production de semi-conducteurs a notamment annoncé l'ouverture d'une filiale en Chine afin de renforcer sa présence commerciale et industrielle sur l'un de ses marchés stratégiques.



En outre, la société a poursuivi le déploiement de l'automatisation de son outil de production à Montpellier, afin d'accompagner sa montée en puissance industrielle et la demande croissante de semi-conducteurs.



Enfin, Semco Technologies a procédé à la nomination de Clément Dupuy au poste de directeur technique, afin de piloter l'innovation et le co-développement des eChucks avec les clients et prospects. Un eChuck est en français un mandrin électrostatique. Il s'agit d'un composant de haute précision utilisé dans les usines de fabrication de puces électroniques.