Semco Technologies poursuit son ascension, Portzamparc initie à l'achat

Semco Technologies poursuit sa trajectoire haussière jeudi à la Bourse de Paris dans le sillage d'une note favorable des analystes de Portzamparc, qui initient la couverture du titre avec une recommandation "renforcer" et un objectif de cours fixé à 29,3 euros.



Autour de 12h00, le fabricant de "chucks" électrostatiques pour l'industrie des équipements pour semi-conducteurs s'adjuge 1,8% pour atteindre de nouveaux sommets depuis son entrée en Bourse datant du mois de juillet dernier, alors que le marché parisien avance au même moment de 0,3%.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, Portzamparc fait remarquer que le groupe français est très peu exposé à la cyclicité du marché des semi-conducteurs mais plutôt aux dynamiques de croissance du marché des matériels pour la production de puces, qu'il devrait de son point de vue continuer à surperformer après avoir enregistré une croissance moyenne annuelle de 21,4% sur la période 2016-2024.



Le bureau d'études ajoute que Semco bénéficie d'un ensemble de facteurs structurellement favorables à son important "pricing power" (capacité à déterminer ses prix) qui lui permet d'afficher historiquement des niveaux de rentabilité parmi les plus élevés du marché.



Et bien que le titre ait signé un très beau parcours boursier depuis son IPO du 9 juillet 2025 (+89%) pour se traiter aujourd'hui sur des multiples proches de ses comparables, les fondamentaux du groupe restent "extrêmement solides", souligne le cabinet de recherche.



Portzamparc estime ainsi que Semco Technologies devrait afficher une situation nette de trésorerie de 4,7 millions d'euros à la fin de l'année, soit un CFC cumulé de plus de 35 millions d'euros sur la période 2025/2028, de qui lui permettre de financer sa politique de dividendes, de conduire des opérations de fusions-acquisitions (M&A) et plus globalement de "dé -risquer" le dossier d'investissement.