L'essentiel :

- SEMCO Technologies renouvelle son programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 5 millions d'euros.

- Le prix maximum par action est fixé à 100 euros.

- Les rachats seront réalisés conformément à la réglementation en vigueur et aux décisions prises lors de l'Assemblée générale du 29 juin 2026.



SEMCO Technologies, spécialisée dans la conception et la fabrication de composants pour la production de semi-conducteurs, a annoncé le renouvellement de son programme de rachat d'actions. Ce programme est plafonné à 5 millions d'euros et a été décidé lors du Conseil d'administration du 29 juin 2026.



Les rachats d'actions seront effectués dans le respect de l'autorisation accordée par l'Assemblée générale des actionnaires le 29 juin 2026, avec un prix maximum fixé à 100 euros par action. Ces opérations respecteront les conditions de marché et la réglementation applicable, notamment les articles 241-1 à 241-7 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ainsi que le Règlement (UE) n° 596/2014.



Les objectifs du programme incluent la mise en oeuvre de plans d'options d'achat d'actions, la remise d'actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières, la couverture d'engagements liés à des instruments financiers, la conservation et la remise d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe, ainsi que l'annulation partielle ou totale des actions par réduction du capital social. Le programme vise également à animer le marché des actions via un contrat de liquidité et à réaliser toute autre opération conforme aux dispositions légales.



Consultez le communiqué complet sur Zonebourse : SEMCO Technologies renouvelle son programme de rachat d'actions | Zonebourse



Ce contenu a été produit par un rédacteur IA de Zonebourse à partir d'informations financières sélectionnées, traduites, structurées et enrichies automatiquement. Signaler une erreur ou une omission.