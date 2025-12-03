Semco Technologies va doubler ses capacités grâce à une nouvelle ligne de production

Semco Technologies a officialisé hier soir un projet visant à doubler ses capacités avec la mise en service d'une nouvelle ligne de production automatisée, une annonce qui était accueillie sans grande émotion à la Bourse de Paris.



Le concepteur et fabricant de composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs explique avoir mis en service sa nouvelle ligne de production automatisée en salle blanche sur son site à Montpellier, une étape considérée comme "stratégique" dans sa volonté de montée en puissance industrielle.



Dans un communiqué, le groupe indique être désormais en mesure d'augmenter progressivement sa capacité de production jusqu'à 4 000 chucks électrostatiques (eChucks) par an, soit un doublement par rapport à la configuration précédente.



L'automatisation des principales opérations en salle blanche - qui vont de la sérigraphie aux contrôles visuels - a été conçue pour fonctionner en continu, 7 jours sur 7, avec une automatisation de la phase de polissage attendue à la fin du 1er semestre 2026.



Ces développements ont été complétés par l'implantation d'un système MES101 permettant un pilotage de l'ensemble du processus de fabrication: gestion des ordres, suivi des stocks, traçabilité complète et mesure des performances, sachant que chaque eChuck nécessite plus de 150 étapes de fabrication et plus de 2 000 points de contrôle.



"Grâce au déploiement du système MES, nous disposons désormais d'un pilotage en temps réel de la production qui consolide notre excellence opérationnelle", s'est félicité Laurent Tertrais, le directeur général adjoint.



Semco souligne que cette montée en puissance industrielle est censée ouvrir la voie à une stratégie commerciale plus offensive, destinée à répondre à une demande croissante et de se positionner sur de nouveaux marchés.



Ces annonces étaient saluées par les analystes de TPICAP Midcap, qui affichent une recommandation d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 28,3 euros.



"L'annonce de la mise en service de sa nouvelle ligne de production automatisée nous conforte dans notre forte conviction sur le groupe, au profil de grande qualité", souligne la société de Bourse dans une note diffusée dans la matinée.



La banque d'affaires met en avant une visibilité élevée avec un carnet de commandes fermes équivalent à 9neufmois d'activité, une rentabilité déjà solide mais avec un potentiel d'amélioration et une moindre cyclicité.



"Valorisé à 13x et 9.6x en VE/Ebit 2026 et 2027, le titre offre toujours un rapport croissance/valorisation attractif", estime TPICAP.



A la Bourse de Paris, l'action Semco cédait 0,5% mercredi en fin de matinée, après avoir gagné jusqu'à 3,3% dans le courant de la matinée, mais affiche encore une hausse de plus de 57% depuis son introduction en Bourse en juillet dernier.