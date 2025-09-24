Semestre sous pression pour Quadient qui défend ses marges mais ajuste ses prévisions

Quadient a dégagé un résultat net part du groupe de 21 millions d'euros au premier semestre 2025, en recul de 13% par rapport aux 24 millions d'euros enregistrés un an plus tôt. Le bénéfice par action ressort à 0,60 euro, contre 0,71 euro au premier semestre 2024.



Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 517 millions d'euros, en baisse de 3,2% en données publiées et de 3,0% en organique. Ce repli s'explique principalement par le ralentissement des ventes d'équipements dans l'activité Mail en Amérique du Nord, dans un contexte post-décertification et de report des décisions d'achat côté clients.



L'EBITDA atteint 109 MEUR, en léger retrait de 2% sur un an, soit une marge de 21%, en amélioration de 0,2 point grâce à la solidité de l'activité Mail et aux gains enregistrés dans Lockers. L'EBIT courant ressort stable à 60 MEUR, représentant une marge maintenue à 11,5%.



Le Free Cash Flow repasse en territoire négatif, à -8 MEUR contre +5 MEUR au premier semestre 2024. Cette évolution résulte notamment d'une hausse du besoin en fonds de roulement et d'un effet de calendrier sur les paiements d'intérêts et d'impôts.



Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, souligne : 'Quadient a démontré la taille, la solidité et la maturité atteintes par chacune de ses solutions Digital et Lockers. [...] En dépit de revenus plus faibles, la profitabilité de l'activité Mail a également crû grâce à l'intégration réussie de Frama et à la forte productivité commerciale liée au niveau élevé de ventes croisées de solutions Digital et Lockers auprès des clients Mail'.



Pour l'ensemble de l'exercice 2025, le groupe ajuste à la baisse ses perspectives : il prévoit désormais un léger recul organique de son chiffre d'affaires (contre une accélération attendue initialement), et un résultat opérationnel courant stable à en légère baisse.



En revanche, tous les objectifs financiers à l'horizon 2030 ainsi que les ambitions de marge EBITDA 2026 pour chacune des trois activités (Digital, Mail et Lockers) sont confirmés.