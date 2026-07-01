Ces trois derniers mois ont été denses pour les investisseurs : l'actualité a été chargée et les mouvements de marché violents.

Meilleur trimestre depuis 6 ans

Craintes de disruption par l’IA, inquiétudes sur le crédit privé, et guerre au Moyen-Orient avaient pénalisé les actions américaines au premier trimestre. Mais la sortie progressive du conflit en Iran et la dynamique du secteur des semi-conducteurs ont permis un puissant rebond. Le S&P 500 a gagné 18% au deuxième trimestre, le Nasdaq affiche même une hausse de 32%. C’est le meilleur trimestre en 6 ans pour les actions américaines.

Source : Zonebourse

Les semi-conducteurs ouvrent la voie

C’est le thème de l’année sur les marchés. Le secteur des semi-conducteurs tire parti de la demande insatiable pour l’IA. Les résultats s’envolent et les marges atteignent des sommets inédits. La semaine dernière, Micron impressionnait avec ses 85% de marge brute au deuxième trimestre. Pour l’heure, les investisseurs se ruent toujours sur les vendeurs de pelle et de pioche de l’IA. L’indice SOX a bondi de 88% sur trois mois, soit le meilleur trimestre de son histoire.

Source : Bloomberg

L’or ne brille plus

L’or a enregistré son pire trimestre depuis 2013, avec une baisse d’environ 14%. Après un début d’année marqué par une frénésie spéculative, qui avait porté l’or à plus de 5500 dollars, l’once d’or est désormais retombée sous les 4000 dollars. Et ce malgré un contexte géopolitique porteur pour les actifs refuges. L’or a surtout été la victime collatérale des taux. Le retour de l’inflation et des banques centrales plus agressives ont provoqué une forte remontée des taux d’intérêt. L’or ne produisant aucun rendement, son attrait diminue à mesure que les taux augmentent.

Pétrole : la guerre n’est plus dans les cours

Le pétrole a quant à lui enregistré sa plus forte baisse trimestrielle depuis 2020. Le baril de Brent a chuté de 38% sur les trois derniers mois. La guerre entre les Etats-Unis et l’Iran et la fermeture du détroit d’Hormuz avaient rapidement porté les cours du pétrole au-delà des 100 dollars. Début avril, un cessez-le-feu avait permis une détente avant que les cours ne se réinstallent au-dessus des 100 dollars. La baisse s’est accélérée fin mai alors que la sortie de crise se dessinait. L’annonce d’un mémorandum d’entente entre les Etats-Unis et l’Iran, juste avant l’ouverture du G7 d’Evian, a finalement permis au pétrole de revenir dans la zone des 70 dollars. Depuis la signature de l’accord, le trafic dans le détroit d’Hormuz reprend progressivement, les négociations sont difficiles et l’Iran et les Etats-Unis ont même échangé des frappes. Mais avec des prix du pétrole retombés à leur niveau d’avant-guerre, le marché est clairement passé à autre chose.