La purge se poursuit sur le titre Sensorion qui abandonne 4,61%, à 0,2895 euro, au lendemain d'une chute de 16,39%. Le titre du spécialiste du développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive se dirige vers un huitième repli consécutif.

Dans une note de Stifel, les analystes rappellent que la veille, Sensorion a annoncé le dépôt de demandes d'autorisation d'essai clinique pour le SENS-601 au Canada et en France, marquant la transition de son programme GJB2 (SENS-601) vers le développement clinique. Parallèlement, la société a annoncé l'arrêt du SENS-501 et la fin du recrutement dans l'essai Audiogene à la suite d'une revue stratégique de son portefeuille.



Stifel indique que d'un point de vue stratégique, la décision est logique. Avec l'approbation de la thérapie génique OTOF de Regeneron aux Etats-Unis, l'opportunité commerciale offerte aux acteurs suivants est devenue beaucoup plus difficile à évaluer, en particulier compte tenu de la décision de Regeneron de fournir la thérapie gratuitement. L'Europe aurait pu représenter une opportunité, mais elle aurait nécessité des ressources cliniques et financières significatives dans une indication relativement restreinte. Partant, donner la priorité au GJB2, où la population cible est matériellement plus importante et où l'intensité concurrentielle est limitée, offre une plus grande valeur à long terme.



Sensorion a précisé que son horizon de trésorerie s'étendait jusqu'à fin 2027, ce qui devrait lui permettre de disposer des fonds nécessaires pour couvrir le développement clinique initial du SENS-601 et la génération des premières données chez l'homme, ce qui constitue le prochain catalyseur.



La recommandation de Stifel reste à l'achat sur l'action Sensorion, avec une cible de cours de 1,10 euro.