Stifel maintient son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours à 1,50 E après l'annonce des résultats semestriels.
L'analyste souligne que Sensorion a publié ses résultats semestriels 2025, clôturant la période avec 57,1 millions d'euros de trésorerie et de dépôts à court terme, finançant ses opérations jusqu'au troisième trimestre 2026 (contre le premier trimestre 2026 auparavant).
'Le semestre a été marqué par les progrès rapides de l'étude Audiogene
(SENS-501), avec les deux cohortes à doses croissantes entièrement rapportées en moins d'un an, un profil de sécurité irréprochable et les premiers signes d'amélioration de l'audition' indique Stifel.
'Le deuxième actif de GTx, le GJB2-GT, progresse vers le dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché au premier trimestre 2026, à la suite d'interactions réglementaires continues avec l'EMA et la FDA' rajoute l'analyste.
'Parallèlement, le SENS-401 a terminé le recrutement dans le cadre de NOTOXIS (CIO), les données préliminaires étant attendues d'ici la fin de l'année'.
