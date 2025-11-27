Sentiment économique globalement stable dans la zone euro

En novembre 2025, l'indice du sentiment économique (ESI) est resté globalement stable tant dans l'UE que dans la zone euro (+0,2 point dans les deux cas à 96,8 et 97, respectivement), selon l'enquête mensuelle de la Commission européenne.



Cette quasi-stabilité résulte de confiances plus élevées dans les services, la distribution au détail et la construction, contrebalancées par une moindre confiance dans l'industrie, tandis qu'elle est restée globalement stable chez les ménages.



Par ailleurs, l'indice des attentes d'emploi (EEI) a augmenté de 1,1 point à 98,8 dans l'UE et de 0,8 point à 97,8 dans la zone euro. Les deux indicateurs continuent de se situer en dessous de leur moyenne à long terme de 100.