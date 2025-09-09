Uber Technologies et Sephora, détaillant de produits de beauté de prestige appartenant au groupe LVMH, annoncent un partenariat visant à intégrer des centaines de magasins Sephora en Amérique du Nord à la plateforme Uber Eats.
À partir de ce jour, les clients des Etats-Unis et du Canada peuvent profiter de la livraison à la demande de maquillage, de soins de la peau, de parfums, de soins capillaires, de produits de bien-être et plus encore, 'le tout en appuyant sur un bouton'.
Dans le cadre de ce partenariat, les membres du programme de fidélité Sephora Beauty Insider peuvent lier leur compte et continuer à accumuler des points de fidélité sur chaque commande Sephora passée via Uber Eats.
Sephora (LVMH) intégré à Uber Eats aux Etats-Unis
Publié le 09/09/2025 à 16:24
Partager
-0,94 %
-1,27 %
© Zonebourse.com - 2025
Partager