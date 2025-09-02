Le mois de septembre a toujours eu mauvaise réputation sur les marchés. Les traders américains quittent leurs maisons de plage et leurs chalets de montagne pour découvrir que l'ambiance a changé : la chaleur estivale ne s'étend pas aux actions. Depuis 2000, le S&P 500 a perdu en moyenne 1,5% au cours de ce mois. Comme une mécanique bien huilée, la saison des feuilles mortes semble coïncider avec une certaine inquiétude concernant les bénéfices des entreprises et la politique de la Réserve fédérale.

Cette année, le malaise est plus prononcé. Le retour du long week-end de Labor Day, censé célébrer le travail aux Etats-Unis, mais qui consiste plutôt à fuir les emails, a placé les investisseurs face à une avalanche de statistiques économiques. L'événement clé reste le rapport mensuel sur l'emploi non agricole, prévu vendredi, véritable thermomètre de l'appétit ou de la frilosité des entreprises à embaucher. Avant cela tomberont les chiffres de l'emploi privé et des offres d'embauche, autant de révélateurs de l'humeur du marché du travail. Leurs conclusions pèseront lourd dans la décision de la Fed ce mois-ci.

Les marchés, toujours prompts à anticiper la banque centrale, misent désormais massivement sur une baisse des taux d'un quart de point. Les contrats à terme estiment cette probabilité à 90%. Cette quasi-certitude est fondée : le rapport de juillet sur l'emploi s'est révélé décevant, et Jerome Powell, lors de son pèlerinage annuel à Jackson Hole, a reconnu les risques croissants sur l'emploi.

Mais l'optimisme lié à l'argent moins cher se heurte à d'autres réalités. Les rendements des bons du Trésor à dix et trente ans atteignent leur plus haut niveau depuis plus d'un mois, exerçant une pression sur les actions. L'indice de volatilité du CBOE progresse également, signe que les marchés se préparent à des turbulences.

La saison des résultats d'été a laissé un goût mitigé, notamment parmi les chouchous de l'intelligence artificielle. Après des mois de commentaires enflammés sur des algorithmes censés transformer l'économie, certaines publications trimestrielles n'ont pas convaincu. Le problème des révolutions, technologiques ou non, est qu'elles doivent un jour justifier leurs coûts. Les investisseurs, eux, attendent toujours des bénéfices tangibles.

Parallèlement, quelques distributeurs, véritables baromètres de l'humeur des ménages, publieront cette semaine. Macy's et Dollar Tree sont attendus, offrant un aperçu de la résistance du consommateur américain, souvent qualifié de "résilient", mais désormais soumis à la pression des droits de douane et du coût du crédit. Si le consommateur flanche, c'est tout l'édifice de la croissance qui vacille.

En ce premier jour de cotation après Labor Day, les contrats à terme sur le Dow Jones ont reculé de 0,9%, ceux sur le S&P de 1% et ceux sur le Nasdaq 100 de 1,5%. Reste à savoir si septembre transformera cette nervosité en une inquiétude durable. Pour l'heure, Wall Street oscille entre l'espoir de taux plus bas et la crainte de ce qui les motive.

Tout n'était pas sombre mardi matin. Les minières d'or ont progressé alors que le métal jaune atteignait de nouveaux records. Il y a un siècle, les prospecteurs partaient à l'assaut des collines avec pioches et mulets. Aujourd'hui, leurs héritiers corporatifs délivrent des gains via leurs actions cotées. Newmont et Royal Gold ont ainsi gagné 2%.

La séance du jour sera marquée par la reprise des affaires à Wall Street et la publication de trois indicateurs majeurs : l'inflation d'août en Europe, ainsi que les indices PMI manufacturier et ISM aux États-Unis, attendus en amélioration par rapport à juillet.

Les cotations du jour :

Dollar Index : 98,340

: 98,340 Or: 3 482 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 68,20 USD (WTI) 64,70 USD

BRENT : 68,20 USD (WTI) 64,70 USD États-Unis 10 ans: 4,29%

10 ans: 4,29% BITCOIN: 109 270 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Elliott Management a révélé détenir une participation de 4 MdsUSD dans PepsiCo, lançant une campagne activiste visant à améliorer les performances de l'entreprise et appelant à une révision opérationnelle et à des changements structurels.

Klarna a déclaré mardi qu'elle visait une cotation aux États-Unis évaluant la fintech à 14 MdsUSD.

Kraft Heinz se scindera en deux sociétés cotées en bourse, Global Taste Elevation Co. et North American Grocery Co., afin de simplifier ses opérations et d'accélérer sa croissance. La transaction devrait être finalisée au second semestre 2026.

Baker Hughes a été sélectionné par Fervo Energy pour fournir des équipements de production d'énergie géothermique, notamment des turbo-détendeurs et des générateurs, destinés à de nouvelles centrales électriques innovantes.

Merck a annoncé que son médicament oral hypocholestérolémiant, l'Enlicotide Decanoate, avait atteint tous les critères d'évaluation clés lors d'un essai de phase avancée sur l'hypercholestérolémie, démontrant ainsi une efficacité et une sécurité solides.

United Therapeutics a indiqué que son médicament Tyvaso avait donné des résultats positifs dans une étude pivot sur la fibrose pulmonaire idiopathique, ouvrant la voie à une extension de son indication.

La filiale de Cigna, Evernorth Health, investit 3,5 MdsUSD dans la société pharmaceutique spécialisée Shields Health, renforçant ainsi sa présence dans un segment en pleine croissance.

Olema Oncology et Pfizer ont signé un nouvel accord d'essai clinique pour tester un traitement combiné contre le cancer du sein métastatique ER+/HER2-, Olema dirigeant l'étude.

Plains All American Pipeline va acquérir une participation de 55% dans EPIC Crude Holdings auprès de Diamondback Energy et Kinetik Holdings pour 1,57 milliard de dollars afin d'étendre son réseau d'oléoducs.

Citigroup aurait été choisi pour diriger l'introduction en bourse de la division mobile money d'Airtel Africa, qui pourrait être évaluée à plus de 4 MdsUSD et devrait être cotée au premier semestre 2026.

Dow a reçu un investissement supplémentaire de 540 MUSD de Macquarie Asset Management, portant la participation de Macquarie dans Diamond Infrastructure Solutions à 49%, tandis que Dow conserve le contrôle.

Tesla fait face à une baisse de ses ventes sur les marchés européens pour le huitième mois consécutif en raison d'une concurrence accrue et d'une réaction négative à la politique d'Elon Musk, malgré une croissance des ventes au Portugal et les premières livraisons du Model Y L en Chine.

Amazon prévoit d'investir 7,5 MdsUSD néo-zélandais (environ 4,4 MdsUSD) dans la construction de centres de données en Nouvelle-Zélande.

