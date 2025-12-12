Serensia by Quadient agréée définitivement par la DGFiP

Quadient annonce que sa filiale Serensia by Quadient a obtenu son agrément définitif par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), confirmant que tous les prérequis et le cahier des charges de l'Administration ont été entièrement satisfaits.



Cet agrément constitue une étape déterminante avant la mise en production du dispositif national de facturation électronique, prévue le 1er septembre 2026, et vient consacrer la pleine interopérabilité de Serensia avec l'ensemble des plateformes de l'écosystème.



Sélectionnée dès 2024 parmi les 3 premières plateformes pour participer aux tests organisés par la DGFiP, Serensia by Quadient a contribué à valider le fonctionnement de l'Annuaire, du Concentrateur de données et l'interopérabilité entre plateformes.



Déjà prête à traiter plus de 250 millions de factures dans le cadre de la réforme de 2026, Serensia a d'ores et déjà la confiance d'entreprises telles que TotalEnergies, BPCE et Dalkia, ainsi que Cerfrance et ses 320 000 PME dans le cadre d'un accord en marque blanche.