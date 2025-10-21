Sergeferrari Group, spécialiste des toiles composites innovantes, annonce avoir réalisé sur les neuf premiers mois de l'année 2025 un chiffre d'affaires de 259,3 millions d'euros, soit une hausse de 10,9% (+11,3% à périmètre et change constants).
'Le groupe capitalise sur son offre de produits large, sa stratégie d'évolution vers des produits à plus forte valeur ajoutée et sa présence mondiale pour répondre au dynamisme de marchés locaux et aux besoins de nos clients', selon Sébastien Baril, son président du directoire.
Sur le troisième trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 80,6 MEUR, en progression de 11,6% (+12,5% en organique), portée notamment par une reprise de la croissance de ses marchés en zone Americas, les hausses de prix et une évolution favorable du mix.
A l'issue d'un nouveau trimestre de croissance, Sergeferrari reste néanmoins 'attentif du fait d'un environnement incertain affectant certains de ses marchés et va s'appuyer sur son offre produits et son agilité pour maintenir une dynamique commerciale positive'.
SergeFerrari Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité. Le groupe propose des matériaux pour l'architecture (façades bioclimatiques, systèmes de protection solaire extérieure, toitures rétractables, murs acoustiques, stores d'occultation, façades imperméables et respirantes, etc.), des matériaux de spécialités confinant les dégagements olfactifs, gazeux et sonores des sites industriels, des matériaux composites pour la protection des équipements du bateau, des matières pour la confection de mobilier ainsi que des matériaux utilisés pour la communication visuelle (habillement des façades, affichage grand format, banderoles, bannières, signalétiques, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de 6 sites de production implantés en France, en Suisse (2), en Allemagne, en Italie et à Taiwan.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (16,2%), Allemagne (15,9%), Europe (40,3%), Asie-Afrique-Moyen-Orient-Pacifique (17,3%) et Amériques (10,3%).
