SergeFerrari bien orienté après ses semestriels

SergeFerrari grimpe de près de 6%, après la publication par ce spécialiste des toiles composites innovantes d'un résultat net part du groupe positif de 7,1 millions d'euros pour le premier semestre 2025, contre une perte de 8,8 MEUR un an auparavant.



Son EBITDA ajusté a progressé de 46,8% à 20,1 MEUR grâce aux premiers effets positifs de son plan Transform 2025, ainsi qu'à la reprise de la dynamique de l'activité avec une croissance des ventes de 10,4% à 178,7 MEUR.



Réagissant à cette publication, Oddo BHF pense que son scénario 2025 maintenu à ce stade (CA en croissance de 7% à 346 MEUR et ROC de 16 MEUR) 'pourrait s'avérer conservateur en fonction du marché au second semestre'.



Jugeant en outre la valorisation 'très raisonnable', il maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 7,5 euros sur le titre, 'pour jouer une reprise progressive du cycle et l'amélioration des indicateurs de rentabilité'.