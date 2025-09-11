SergeFerrari grimpe de près de 6%, après la publication par ce spécialiste des toiles composites innovantes d'un résultat net part du groupe positif de 7,1 millions d'euros pour le premier semestre 2025, contre une perte de 8,8 MEUR un an auparavant.
Son EBITDA ajusté a progressé de 46,8% à 20,1 MEUR grâce aux premiers effets positifs de son plan Transform 2025, ainsi qu'à la reprise de la dynamique de l'activité avec une croissance des ventes de 10,4% à 178,7 MEUR.
Réagissant à cette publication, Oddo BHF pense que son scénario 2025 maintenu à ce stade (CA en croissance de 7% à 346 MEUR et ROC de 16 MEUR) 'pourrait s'avérer conservateur en fonction du marché au second semestre'.
Jugeant en outre la valorisation 'très raisonnable', il maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 7,5 euros sur le titre, 'pour jouer une reprise progressive du cycle et l'amélioration des indicateurs de rentabilité'.
SergeFerrari Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité. Le groupe propose des matériaux pour l'architecture (façades bioclimatiques, systèmes de protection solaire extérieure, toitures rétractables, murs acoustiques, stores d'occultation, façades imperméables et respirantes, etc.), des matériaux de spécialités confinant les dégagements olfactifs, gazeux et sonores des sites industriels, des matériaux composites pour la protection des équipements du bateau, des matières pour la confection de mobilier ainsi que des matériaux utilisés pour la communication visuelle (habillement des façades, affichage grand format, banderoles, bannières, signalétiques, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de 6 sites de production implantés en France, en Suisse (2), en Allemagne, en Italie et à Taiwan.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (16,2%), Allemagne (15,9%), Europe (40,3%), Asie-Afrique-Moyen-Orient-Pacifique (17,3%) et Amériques (10,3%).