Sur le plan géographique, le chiffre d'affaires en Europe progresse de 3,8% à données publiées, bénéficiant de la bonne tenue des marchés historiques, la progression de la Distribution et la dynamique des activités de Solutions.
En Ameriques, l'activité enregistre une baisse de 35,8% à données publiées, sous l'effet d'une base de comparaison élevée, notamment sur les marchés à projets.
En Asie - Afrique - Moyen-Orient - Pacifique, les ventes ont bien résisté (-1% à données publiées), malgré les perturbations provoquées par le conflit au Moyen-Orient.
Au 1er semestre, le fabricant de toiles composites innovantes écoresponsables de haute technicité a réalisé un chiffre d'affaires de 177,9 MEUR. Il est quasi stable par rapport au 1er semestre 2025 : -0,5% à périmètre et change courants et -0,2% à périmètre et change constants.
Coté perspectives, SergeFerrari Group dit "continuer d'approfondir ses efforts sur sa rentabilité en s'appuyant sur l'optimisation de sa base industrielle et la maîtrise de sa structure de coûts, dans un environnement où le contexte géopolitique réduit la visibilité sur la conjoncture."
SergeFerrari Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité. Le groupe propose des matériaux pour l'architecture (façades bioclimatiques, systèmes de protection solaire extérieure, toitures rétractables, murs acoustiques, stores d'occultation, façades imperméables et respirantes, etc.), des matériaux de spécialités confinant les dégagements olfactifs, gazeux et sonores des sites industriels, des matériaux composites pour la protection des équipements du bateau, des matières pour la confection de mobilier ainsi que des matériaux utilisés pour la communication visuelle (habillement des façades, affichage grand format, banderoles, bannières, signalétiques, etc.).
A fin 2025, le groupe dispose de 6 sites de production implantés en France, en Suisse (2), en Allemagne, en Italie et à Taiwan.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (14,5%), Allemagne (15%), Europe (38,7%), Asie-Afrique-Moyen-Orient-Pacifique (18,1%), Etats-Unis (11,7%) et Amériques (2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.