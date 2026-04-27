SergeFerrari Group réorganise un site en Suisse, des charges exceptionnelles comptabilisées au premier semestre
Le spécialiste des toiles composites innovantes, SergeFerrari Group, a franchi une nouvelle étape dans son plan d'optimisation industrielle. Le groupe annonce son intention de cesser la production de fils PET sur son site suisse de Tersuisse, tout en rapatriant l'activité d'ourdissage en France.
SergeFerrari Group accélère sa réorganisation industrielle en dévoilant un projet de restructuration majeur concernant son usine de Tersuisse, située à Emmenbrücke en Suisse. Ce site, spécialisé dans la production de fils PET (polyéthylène téréphtalate) haute ténacité, emploie actuellement 62 personnes.
Un approvisionnement externalisé pour plus de flexibilité et des impacts financiers
Face à des cycles économiques de plus en plus volatils, le groupe a fait le choix de la flexibilité. La production de fils PET sur le site helvétique serait arrêtée au profit d'un approvisionnement externe. SergeFerrari précise toutefois que cette décision ne signifie pas un abandon technique : le groupe conservera la propriété intellectuelle et la maîtrise technologique de ses fils de spécialité.
Pour sécuriser sa chaîne de valeur, l'entreprise prévoit de transférer les activités d'ourdissage (préparation du tissage) sur son site de La Tour du Pin, en Isère. Ce rapatriement vise à maintenir les savoir-faire clés au coeur de l'écosystème industriel français du groupe.
Cette décision se traduirait par des charges exceptionnelles au premier semestre 2026, un effet cash limité, mais impacterait favorablement la rentabilité opérationnelle tout en réduisant les capitaux engagés dès 2027.
SergeFerrari Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité. Le groupe propose des matériaux pour l'architecture (façades bioclimatiques, systèmes de protection solaire extérieure, toitures rétractables, murs acoustiques, stores d'occultation, façades imperméables et respirantes, etc.), des matériaux de spécialités confinant les dégagements olfactifs, gazeux et sonores des sites industriels, des matériaux composites pour la protection des équipements du bateau, des matières pour la confection de mobilier ainsi que des matériaux utilisés pour la communication visuelle (habillement des façades, affichage grand format, banderoles, bannières, signalétiques, etc.).
A fin 2025, le groupe dispose de 6 sites de production implantés en France, en Suisse (2), en Allemagne, en Italie et à Taiwan.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (14,5%), Allemagne (15%), Europe (38,7%), Asie-Afrique-Moyen-Orient-Pacifique (18,1%), Etats-Unis (11,7%) et Amériques (2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.