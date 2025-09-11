Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 7,5 euros sur SergeFerrari, 'pour jouer une reprise progressive du cycle et l'amélioration des indicateurs de rentabilité', après la publication de résultats semestriels en hausse.
'La performance réalisée au premier semestre confirme la reprise de la dynamique de l'activité du groupe et les premiers effets positifs du Plan Transform sur la rentabilité', estime l'analyste, jugeant en outre que la valorisation 'reste très raisonnable'.
Le bureau d'études pense que son scénario 2025 maintenu à ce stade (CA en croissance de 7% à 346 millions d'euros et ROC de 16 MEUR impliquant une marge de 4,6%) 'pourrait s'avérer conservateur en fonction du marché au second semestre'.
SergeFerrari Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité. Le groupe propose des matériaux pour l'architecture (façades bioclimatiques, systèmes de protection solaire extérieure, toitures rétractables, murs acoustiques, stores d'occultation, façades imperméables et respirantes, etc.), des matériaux de spécialités confinant les dégagements olfactifs, gazeux et sonores des sites industriels, des matériaux composites pour la protection des équipements du bateau, des matières pour la confection de mobilier ainsi que des matériaux utilisés pour la communication visuelle (habillement des façades, affichage grand format, banderoles, bannières, signalétiques, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de 6 sites de production implantés en France, en Suisse (2), en Allemagne, en Italie et à Taiwan.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (16,2%), Allemagne (15,9%), Europe (40,3%), Asie-Afrique-Moyen-Orient-Pacifique (17,3%) et Amériques (10,3%).