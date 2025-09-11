Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 7,5 euros sur SergeFerrari, 'pour jouer une reprise progressive du cycle et l'amélioration des indicateurs de rentabilité', après la publication de résultats semestriels en hausse.

'La performance réalisée au premier semestre confirme la reprise de la dynamique de l'activité du groupe et les premiers effets positifs du Plan Transform sur la rentabilité', estime l'analyste, jugeant en outre que la valorisation 'reste très raisonnable'.

Le bureau d'études pense que son scénario 2025 maintenu à ce stade (CA en croissance de 7% à 346 millions d'euros et ROC de 16 MEUR impliquant une marge de 4,6%) 'pourrait s'avérer conservateur en fonction du marché au second semestre'.